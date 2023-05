Közép-Európa legnagyobb befogadóképességű, legkorszerűbb multifunkcionális élményarénája Budapesten található. A hathektáros belső területtel rendelkező, 67 155 férőhelyes, több mint 190 milliárd forintba kerülő Puskás Aréna idén lesz négyéves, még 2019 novemberében avatták fel a Magyarország–Uruguay válogatott labdarúgó mérkőzéssel, és azóta a sportesemények mellett számos más rendezvénynek is otthont adott.

A létesítménnyel kapcsolatban a legtöbben a futballra asszociálnak, noha elődjében, a Népstadionban 60 év alatt olyan hazai és külföldi sztárok tucatjai léptek fel, mint a Queen, a The Rolling Stones, Michael Jackson, U2, az Omega, vagy a Három tenor. Az építkezési munkálatok, majd a koronavírus-járvány miatt azonban sok külföldi előadó elkerült minket az elmúlt egy évtizedben, pedig a AC/DC, az Aerosmith, Beyoncé, a Coldplay, Ed Sheeran vagy a Guns n’ Roses is megtöltött volna egy magyar stadiont – csakhogy az akkoriban csúcstartó, 22 ezres Groupama Aréna a legnagyobb nemzetközi fellépőknek inkább kicsinek számít (bár Robbie Williamsnek vagy a Depeche Mode-nak azért megfelelt).

Idén viszont már van miből csemegézni, hiszen júliusban bő két hét alatt a Rammstein, a Guns N’ Roses és Depeche Mode is koncertet ad a Puskásban, ahol a telt ház ebben az esetben 78 ezer embert jelent.

A zenéjében a hard rockot és ipari metált ötvöző Rammstein ráadásul rögtön duplázik is, a július 11-12-i időpontokra a jegyek pedig 21 100 és 39 100 forint közötti összegbe kerülnek.

A belépők átruházása vagy bármilyen továbbítása tilos, a szervező Live Nation Hungary hivatalos oldalán fellelhető információ alapján erre az intézkedésre azért került sor, hogy minél több rajongónak legyen esélye tisztességes, és nem túlzott áron történő vásárlásra.

Süli András, a debreceni Campus Fesztivál programigazgatója, a Music Hungary elnökségi tagja a jegyárakkal kapcsolatban korábban azt mondta lapunknak, hogy idén 20–35 százalékos emelkedés várható, de például van olyan hazai fesztivál, amely 57,5 százalékkal drágábban kínálja a bérleteit, mint tavaly ilyenkor. Süli szerint a különböző költségek, tiszteletdíjak a zeneiparban egyszerűen csak lereagálják az adott gazdasági helyzetet, többek között az energiaválságot és az inflációt is.

Az angol fenegyerek, Robbie Williams szeret hozzánk járni: legutóbb a Papp László Budapest Sportarénában koncertezett

A július 19-i Guns N’ Roses-ra például a legdrágább tikett a 415 ezer forintot is meghaladja, de a szervezőknek nem ezekből kell eladniuk a legtöbbet, hanem a fennmaradókból, a VIP-belépőket ugyanis általában hamar elkapkodják. A várható profit mellett olyan tételeket kell beépíteniük a jegyárakba, mint

a terjesztés,

a zenekar ellátásának, elszállásolásának költsége,

a helyszín bérleti díja,

a személyzet bére,

a marketingkiadások,

továbbá a koncert biztosítása,

de az adózás és ingadozó árfolyam is idetartozik.

Egy biztos, a stadionos koncertek hangulata semmihez sem fogható: a nyolcvanas, kilencvenes években a Rio de Janeiro-i Maracanában például Tina Turner, Frank Sinatra és Paul McCartney is egyaránt 180 ezer embert mozgatott meg, de ugyanitt a Kissre vagy Madonnára is kíváncsiak voltak legalább 120 ezren. Persze nem kell Brazíliáig mennünk, az egykori jugoszláv sztárbanda, a Bijelo Dugme ugyanis 220 ezer rajongója előtt lépett fel 2005-ben a belgrádi Belgrade Hippodrome-ban, amely bár nem futballaréna, de a sporthoz azért mégiscsak köze van, labdarúgók helyett azonban lovak futnak rajta.

A vasfüggöny lebontása után, 1995 augusztusában a The Rolling Stones Közép-Európában először a prágai Strahov-stadionban zenélt. A britek többórás műsorára mintegy 127 ezren váltottak belépőt, míg a Pink Floyd egy évvel korábban 115 ezer jegyet adott el a Velký strahovskýban. Úgy tartják, fénykorában 250 ezren fértek be ide.

1965-ben aztán mi is bekerültünk a történelemkönyvekbe, miután a dzsessztörténet egyik legnagyobb és legismertebb alakja, az amerikai Louis Armstrong Magyarországra látogatott.

A trombitás-énekes 80 ezer, mások szerint 93 ezer ember előtt játszott a Népstadionban, amely az egyik legnagyobb közönsége volt. Az ikonikus pillanatot tokaji borral teli csikóbőrös kulaccsal köszönték meg neki a magyar szervezők – írta még 2018-ban a Fidelio.

Sokak számára emlékezetes a pop koronázatlan királyának, Michael Jackson, vagy a világhírű angol rockcsapatnak, a Queen budapesti fellépése, ugyancsak a Népstadionban. Freddy Mercuryék 1986-os előadására a meghirdetett 77 ezer belépő két nap alatt elfogyott, az átlagban 200 forintos jegyeket a végén már 1700 forintért árulták. Egyes források alapján végül 80 ezren látták-hallották a helyszínen, ahogy a zseniális Mercury a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt énekli magyarul.

Jackson viszont először a kilencvenes évek elején jött hozzánk videóklipet forgatni, koncertjére 1996-ban került sor. A küzdőtéri jegyeket 4900 forintért adták, az előzenekara a Hip Hop Boyz és a svájci DJ Bobo volt. A HIStoryra keresztelt turnéja 82 állomásból állt és 4,5 millió rajongó látta, a magyar fővárosban 50 ezren tomboltak rá.

A Puskás Aréna átadásával tehát ismét felkerültünk a térképre, megakoncerteket most már nálunk is lehet tartani, de azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy több olyan stadionunk is épült a közelmúltban, amely képes világsztárokat fogadni. Úgy hírlik, az előadók is ezeket szeretik inkább, mert nagyobb gázsit hoz nekik, miközben a rajongónknak a pénz helyett az élmény számít.