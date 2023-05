A Fox Newstól azonnali hatállyal elküldött Tucker Carlson nemrég jelentette be, hogy a Twitteren indít új műsort. Carlson az egyik legnépszerűbb műsorvezető volt a republikánusokhoz közel álló tévén,

átlagosan több mint hárommillió nézőt ültetett esténként a képernyők elé, azonban a műsorai eltántorították a hirdetőket.

Fotó: Getty Images

Most azonban Carlson elbocsátását követően a Procter & Gamble, az Egyesült Államok egyik legnagyobb és legbefolyásosabb hirdetője is megjelent a tévés korábbi idősávjában – írta meg a Variety. A cég a reklámszünetekben olyan nőkkel kapcsolatos termékekkel jelenik meg, mint a Gillette Venus borotvapenge és a Secret hónaljdezodor, de feltűnt már Novo Nordisk’s gyógyszere, az Ozempic és a Scotts Miracle-Gro cég hirdetései is.

Az új program bevezetésével már több mint 40 új hirdetőnk lett. Ezek között megtalálhatóak az ország legnagyobb vállalatai is. Azóta folyamatosan új hirdetők és új megrendelések érkeznek be

– mondta Jeff Collins, a Fox News hirdetésértékesítési alelnöke.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy a műsorvezető elbocsátása néhány nappal azután történt, hogy a Fox News anyavállalata 787,5 millió dollárban megegyezett a Dominion Voting Systems rágalmazási perében. A tévétársaság a 2020-as elnökválasztást követően több műsorában – többek között Tucker Carlson műsora is – megkérdőjelezte a választás lebonyolításának törvényességét, megemlítve a szavazógépek szerepét is ebben.

A Varity cikke emlékeztet,

amíg Carlson a tévétársaságnál volt jelentős beételeket produkált a Fox Newsnak.

A Vivvix nevű médiafigyelő közlése szerint 2022-ben a hirdetők körülbelül 77,5 millió dollárt költöttek a Tucker Carlson Tonight idősávjában, ami körülbelül 14,7 százalékos ugrást jelentett a 2021-es 67,6 millió dolláros bevétellel szemben. A csatornán jelenleg is futó Hannity című műsor ideje alatt, ami este 9 órakor kezdődik közel 50,4 millió dollárt költöttek 2022-ben, míg a The Ingraham Angle beszélgetős műsor alatt, amely 22 órakor kezdődik körülbelül 53,7 millió dollárt költöttek el a cégek reklámokra.