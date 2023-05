Ismét halálos balesetet okozott egy elektromos roller, ezúttal Németországban, egy kerékpáros vesztette életét, amikor áthajtott egy földön heverő e-rolleren. Március végén pedig Magyarországon, Nyúl településen is meghalt egy férfi, amikor elesett az elektromos rollerrel. Világszerte emelkednek a halálos balesetek számai, amelyek ezekhez a járművekhez köthetők és ez elsősorban amiatt van, mert a legtöbb helyen semmilyen korlátozás nincs a használatukra. Magyarországon a tervek szerint a KRESZ-t is módosítják majd.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Világszerte tavaly nyárig több mint 1400 halálos balesetben voltak résztvevők elektromos rollerek. Csak tavaly például az Egyesült Királyságban megháromszorozódott az e-rolleres balesetekben elhunytak száma, összesen 12-en vesztették életüket, de a súlyos sérülések száma is 228-ról 429-re ugrott egyetlen év alatt.

Az Egyesült Államokban 2017 és 2021 között a közlekedésfelügyelet adatai szerint legalább 119 haláleset köthető e-rollerekhez. Elsősorban fiatal, 10 és 29 év közötti férfiak használnak egyébként e-rollereket.

Franciaországban szintén jelentős és folyamatosan növekvő számú incidensről számoltak be a tavalyi hírek, illetve arról, hogy a francia orvostudományi intézet már veszélyes kategóriába sorolta az e-rollerezést, sürgetve például a sisakok kötelezővé tételét.

Ez utóbbi, illetve pontosabban a sisakok hiány okozza ugyanis a legtöbb halálos balesetet, mert a rolleresek nagy sebességgel, védtelenül csapódnak az aszfaltba, jóval nagyobb sebességgel, mint például a biciklisek. Nem csoda, hogy Párizsban népszavazással tiltották be a bérelhető elektromos rollereket, ám nem csak ezek okozzák a baleseteket, hiszen sokan vásárolnak is ilyen járműveket a nagyvárosokban, mert gyorsan és kényelmesen lehet velük közlekedni, igaz, veszélyesebben is.

Ahogy arról a Világgazdaság is nemrég beszámolt:

a magyarországi rollerekre vonatkozó KRESZ-módosítás szerint a legfeljebb 25 kilométer per órás végsebességű rollerek kerékpárnak minősülnének, az ennél gyorsabbak pedig segédmotoros kerékpárnak.

Mindez pedig azért került előtérbe, mert jelenleg nem határozható meg, és maguk a használói sem tudják pontosan, hogy hol közlekedhetnek rollerrel, és ez számos balesetveszélyes helyzetet teremt, nem beszélve arról, hogy halálos kimenetelű baleset is származott már belőle. Ezenkívül városokszerte probléma, hogy a bérbe vehető rollereket szó szerint a legkülönbözőbb helyeken hagyják, akadályozva főként a gyalogos közlekedést. Ilyenből történt a most hétvégi, németországi baleset is.