Alig harminc olajkép maradt Nemes-Lampérth József után, és ezek közül is nagyjából egy tucat van magánkézben, így olykor évtizedeket is várni kell, hogy a művész egy alkotása feltűnjön a hazai műkincspiacon. Most eljött ez a pillanat. A Csendélet cserepes növényekkel és tányérral című, 1916-ban megalkotott olajfestmény 65 millió forintos kikiáltási árról indul a galéria klasszikus műveket felvonultató tavaszi aukcióján.

Fotó: Virág Judit Galéria

Nemes-Lampérth József a 20. századi magyar avantgárd festészet történetének egyik legizgalmasabb életművét alkotta meg – mindössze tíz év leforgása alatt. A festőt tragikusan fiatalon, 33 éves korában érte a halál, művei még ritkábban kerülnek a piacra, mint Csontváry festményei.

„Nemes-Lampérth fennmaradt olajfestményeinek száma alig harminc, ezek közül egy tucat van magánkézben, a többi múzeumokban, állami intézményekben, ez utóbbiak hozzáférhetetlenek a gyűjtők számára. Ennél Csontváry Kosztka Tivadarnak, a legkeresettebb magyar festőnek is több – mintegy húsz képe – van magántulajdonban. Egy Nemes-Lampérth-alkotás felbukkanása igazi örömünnep a műkincspiacon, a gyűjtők számára pedig egy ritkán visszatérő alkalom a vásárlásra” – mondta el Kelen Anna, a Virág Judit Galéria vezető művészettörténésze.

Az elmúlt három évtizedben összesen hat jelentős Nemes-Lampérth-olajfestmény került aukcióra, a művész mostani csendéletét 2003 tavaszán épp a Virág Judit Galéria árverezte el. Akkor 48 millió forintért kelt el, most 65 millió forintról indul érte a licitverseny.

Fotó: Virág Judit Galéria

Nemes-Lampérth csúcsidőszaka pár évre koncentrálódott csupán, és talán 1916 volt a legkülönlegesebb. Két év frontszolgálat után ekkor került vissza Budapestre, és azonnal munkába lendült. „Helyre állott bennem az egyensúly, és nagy szeretettel szemlélem az életnek minden megnyilvánulását. Mintha megújhodtam volna, úgy érzem, mintha egészen kicseréltek volna, és az élet minden megnyilvánulásában még mélyebb tartalmat látok” – írta 1916. február 16-án egy barátjának. A Csendélet cserepes növényekkel és tányérral című fő mű is ekkor készült.

Nemes-Lampérth sok szálon kötődött a Vasárnapi Körhöz – a zömmel filozófusokból álló társaság számos alkalommal megsegítette a nehéz anyagi körülmények között élő művészt. A kör tagjai a Tanácsköztársaság után emigrációba kényszerültek, és a harmincas évek közepétől Anglia különböző egyetemein tanítottak. A most felbukkant festmény valószínűleg Hauser Arnold hagyatékából került elő a hatvanas évek végén, majd hosszú évtizedekig tartó angliai lappangás után 2002-ben tűnt fel Leedsben.

Törőcsik Mari hagyatékából kerül kalapács alá ugyanezen az árverésen Mednyánszky László monumentális, Alkonyati táj című festménye. Az őszi tájkép – amely egykor Törőcsik Mari és Maár Gyula nappaliját díszítette – 12 millió forintos kikiáltási árról indul. A klasszikus műveket felvonultató árverés egy másik, filmvilághoz köthető szenzációja Tihanyi Lajos Hegyes táj című alkotása, amely a legendás Korda testvérek gyűjteményében szerepelt.

Fotó: Virág Judit Galéria

Tihanyi a Hegyes tájat az 1912-es budapesti debütálás után Bécsben is bemutatta, majd első amerikai kiállítására San Franciscóba vitte, ahol csak négy jelentős festménnyel jelentkezhetett. Később a Brooklyn Museumot is megjárta a kép, aztán eladta Sir Alexander Korda filmrendezőnek, de az első monográfiájába még ekkor is beszerkesztette. A Korda fivérek – Sándor (Alexander), Vince és Zoltán – a filmipar történetének nagy hatású, legendás alkotói, emellett pedig lelkes műgyűjtők is voltak. Tihanyi Lajost személyesen ismerték, barátságuk talán már Budapesten elkezdődött, azonban Párizsban mélyülhetett el.

Alexander Kordához olyan jelentős Tihanyi-képek kerültek, mint az utóbbi évtizedek aukcióin szenzációként szereplő 1912-es Bölöni-portré, az 1911–12-es Kompozíciós vázlat és az 1917-es Akt stúdium, amelynek árverésre bocsátásakor a festmény hátoldalán egy korábban ismeretlen női portré is előkerült.

Az említett műveket kivétel nélkül a Virág Judit Galéria aukcióin adták el. A Hegyes táj kikiáltási ára 40 millió forint. A klasszikus műveket felvonultató aukciót május 17-én tartják a Budapest Kongresszusi Központban. Többek között Rippl-Rónai József, Vaszary János és Scheiber Hugó alkotásai is kalapács alá kerülnek. A május 17-i aukciót követően a Virág Judit Galéria május 18-án tartja időzített online grafikai aukcióját.