Ugyan zenélni jön, de akár pénzügyi tanácsot is adhatna a belga Felix De Laet, amikor június elején Magyarországra érkezik.

Lost Frequencies lesz a Diósgyőrfeszt sztárfellépője.

Fotó: AFP

A művésznevén, Lost Frequenciesként jobban ismert előadó és producer ugyanis azon világhíres DJ-k sorába tartozik, akiknek a termelékenysége csakis millió dollárokban kifejezhető. Ő még alulról súrolja a 10 millió dolláros (3,5 milliárd forintos) értéket, 8-9 millióra (2,8-3,1 milliárd forintra) becsülik mostanság, azonban még nincs harminc sem, hiszen 1993. november 30-án született Brüsszelben.

A profinak nevezhető karrierje sincs még tízéves, mert habár tinédzseréveiben, a 2000-es évek elején kezdett elektronikus zenével foglalkozni, csak 2014–2015 fordulóján robbant be az Are You With Me című, eredetileg countrynóta feldolgozásával. Ez viszont annyira jól sikerült, hogy a belga első hely után

a világ 18 országában lett éllovas, köztük a szakmai és anyagi szempontból legfontosabb Egyesült Királyságban.

Ott rekordot is döntött, hiszen ő az első belga, aki UK Number One lett, amit odahaza öt kislemezével is megcsinált, amúgy.

Majd egymilliárd meghallgatás

Szóval, tehetséges egy fiatalember, és nemcsak a keverőpultnál, illetve nemcsak a zenei keverőpultnál, mert jól megy a saját ginmárkája, a félliteres kiszerelésben kapható, adalék- és cukormentes Ocus Organic Gin – palackja 34,9 euró (13 ezer forint) –, valamint a korunkban elengedhetetlen TikTok-profilja is, ahol vicces tartalmakat generál. Spotifyon havi 23,9 millió hallgatója van, a manapság legmenőbb számát, a Where Are You Now-t 917 milliószor hallgatták meg, ami egyéni csúcsa.

Tele a padlás szakmai elismerésekkel és hét világrész platinalemezével is – szóval, vitathatatlan sztár érkezik Miskolcra, ahol a Diósgyőrfeszt záróakkordja lesz az övé a DVTK Stadionban június 3-án, szombat este 23:30-kor.

A „hétköznapokon” az NB II. idei bajnoka, a DVTK használja a stadiont.

Fotó: Ádám János / Mediaworks

A fesztiválra a jegyek egy- és kétnapos, álló- és ülőjegy formájában is megvásárolhatók, ennek függvényében 8990-től 19 990 forintig terjed az áruk, a kétnapos VIP-belépő pedig 29 990 forint. Ez sem kevés, de az idei fesztiválozás sehol sem lesz olcsó, arról nem beszélve, hogy Lost Frequencies, illetve a még rutinosabb és még nagyobb bevételű és vagyonú DJ-k vagyonossága pedig teljesen más lépték.

A vagyon a korral is jár

Az abszolút listavezető e tekintetben a 39 éves skót Calvin Harris (Adam Richard Wiles), akit 240 millió dollárra (83,6 milliárd forint) becsülnek. A második helyezett a veteránnak is mondható, 54 esztendős, holland Tiesto (Tijs Michiel Verwest), a képzeletbeli bronzérmes pedig a szintén korosabb, 45 éves, amerikai Steve Aoki (ő nem sokat variált a művésznevével, hiszen Steven Hiroyuki Aokiként született). Itt, éppen a dobogó alatt húzódik a 100 millió dolláros (34,9 milliárd forintos) lélektani határ.

Az összeállított lista tragikus furcsasága, hogy az ötödik helyezett 85 millió dolláros (29,6 milliárd forintos) becsült értékkel továbbra is a svéd Avicii (Tim Bergling), aki öt éve, 28 éves korában meghalt,

viszont életműve nyomán azóta is hömpölyögnek a bevételek.

Javaslatok kezdő lemezlovasoknak

A menő DJ-k igen változó életmódot folytatnak, van, aki magánrepülővel járja a világot, van, aki a klímavédelem szószólója. Az egyik nagyöreg, az 51 esztendős, német Paul van Dyk (Matthias Paul) például azt javasolja a kollégáinak, hogy ahol lehet, rollerezzenek, a Haiti fővárosában, Port-au-Prince-ben született, de amerikai állampolgárként zenélő Francis Mercier legfőbb tanácsa, hogy a hosszú távú repülőúton legyen az embernél alvómaszk…

Paul van Dyk, ha épp nem rollerezik.

Fotó: AFP

Lost Frequencies egyik kedvenc szokása, hogy a show-jain vegyül a tömeggel.

A kisebb klubokban rögtön a szettem után ki szoktam menni fotózkodni. Ahol sokan vannak, ott várok tíz-tizenöt percet, amikorra csak azok maradnak, akik tényleg elkötelezettek. De amikor kimegyek hozzájuk, olyan boldogok, ezt nagyon szeretem

– mondta, megjegyezve, hogy a zenei produktivitás és a közösségi médiahasználat a tapasztalata szerint egymást akadályozó tényezők, és szándékosan kerüli a politikát. Elmondása szerint nem igazán ért máshoz, mint a zenéléshez, de ha muszáj lenne, az unokatestvére divatcégébe szállna be.

És még egy érdekesség tőle: „Sosem voltam nagy fesztiválozó, amikor legelőször jártam fesztiválon, akkor már játszottam is.”