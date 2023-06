Jönnek az élethű deepfake-ek, a kriptoszektor már fogja a fejét – videóval A mesterséges intelligencián alapuló mozgóképalkotó programok lassan teljesen élethűen utánozzák majd az emberi arcokat. Az elemzők szerint a mesterségesintelligencia-alapú mozgóképalkotó programok, azaz a deepfake-ek hamarosan annyira fejlettek lesznek, hogy a kriptoszektor biztonságának alapját adó Know Your Customer (KYC), azaz „ismerd ügyfeled” protokollt is játszi könnyedséggel be tudják majd csapni.