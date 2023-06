Harry herceg szerint a brit bulvársajtó ipari méretekben törte fel az ő és a hozzá közel állók, köztük egykori barátnője telefonjait az elmúlt években. III. Károly király másodszülött fia, aki amerikai feleségével és két gyermekükkel Kaliforniában él, szerdán a londoni felsőbíróságon csaknem fél napon át vázolta a sajtóval, mindenekelőtt a Daily Mirror kiadójával (Mirror Group Newspapers, MGN) szembeni vádjait.

A sussexi herceg pert indított az MGN ellen, kártérítési kötelezettség megállapítása mellett azt is kérve, hogy a bíróság nyilvánítsa törvénysértőnek a cég által kiadott lapok vele szemben alkalmazott korábbi információgyűjtő gyakorlatát.

Fotó: AFP

Harry, aki másodszor jelent meg felperesként és tanúként a bíróság előtt, az estébe nyúló szerdai tárgyalási napon kijelentette: tudta, hogy egykori barátnője, Chelsy Davy telefonszámát a Mirror újságírói is ismerték, nyilvánvalóan böngészték hívásait és ebből összeállítottak egy-egy sztorit.

A herceg elsősorban arra a cikkre utalt, amelyet a Mirror-csoport egyik vasárnapi lapja, a Sunday People közölt 2006-ban, és amelyben az állt, hogy Chelsy magából kikelve veszekedett vele, amiért látogatást tett a lenge öltözetű táncosnőkről is közismert, Spearmint Rhino nevű bárban.

Harry nem cáfolta a sztorit, ugyanakkor bizarrnak nevezte, hogy a Mirror-lapcsoport újságírói ilyen mélységig ismerték akkori barátnője telefonhívásait. Hozzátette: nem hiszi, hogy Chelsy Davy adta volna meg saját telefonját a Mirror-lapok újságíróinak.

Harry rendkívül gyanúsnak nevezte azt is, hogy a Sunday People egy másik cikkében a barátnője és közte rendre fellángoló monumentális veszekedésekről adott hírt, udvari forrásokat idézve. A herceg közölte: annál is inkább gyanús volt ez a forrásmegjelölés, mivel ő soha nem számolt be udvari illetékeseknek Chelsy Davy-vel fenntartott kapcsolatának részleteiről. Harry elmondta azt is a bíróságon, hogy egy ízben nyomkövető szerkezetet talált barátnőjének kocsijára rögzítve.

A Mirror-csoport jogi képviselői spekulációnak nevezték Harry kijelentéseit, és annak a véleményüknek adtak hangot a szerdai tárgyaláson, hogy a herceg által mondottakat semmiféle konkrét bizonyíték nem támasztja alá. Harry előző nap 55 oldalas keresetet terjesztett a londoni felsőbíróság elé, részletezve azokat a cikkeket, amelyeket az MGN lapjai – a Daily Mirror mellett a Sunday Mirror, a The People és a Sunday People – közölt. Ezek a cikkek a herceg szerint olyan magánjellegű és bizalmas információkat tartalmaztak róla és ismerőseiről, amelyek annak idején nem voltak köztudomásúak, így az alperes sajtótermékei valószínűleg törvénysértő módon juthattak hozzájuk. A keresetben ötven ilyen cikk szerepel.

Harry azzal is vádolja Piers Morgant, a Nagy-Britanniában széles körben ismert újságírót és televíziós személyiséget, aki annak idején a Daily Mirror főszerkesztője volt, hogy a lap lehallgatta néhai édesanyja, Diana hercegnő magánjellegű és érzékeny tartalmú üzeneteit is. Harry és bátyja, Vilmos trónörökös édesanyját, III. Károly első feleségét, aki 1997-ben, egy párizsi autószerencsétlenségben vesztette életét, végzetes útján is több tucatnyi fotós követte motorkerékpáron, és többen közülük a roncsok között haldokló Dianáról is közeli felvételeket készítettek. Harry azóta is közismerten mélységes ellenszenvvel viseltet a bulvársajtó iránt. A mostani felsőbírósági polgári peres eljárás várhatóan még hetekig eltart, és a bíró számos további tanú meghallgatása után dönt majd arról, hogy a Mirror-lapoknak kell-e kártérítést fizetniük.