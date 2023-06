Ben Affleck és Jennifer Lopez kapcsolata több mint húszesztendős, de csak tavaly nyáron házasodtak össze Las Vegasban, és az elmúlt kilenc hónapot a közös otthon keresésével töltötték. Rá is találtak az ideális házra Los Angeles Beverly Hills negyedének egy zárt lakóövezetében – értesült a The Wall Street Journal, amely fotókkal gazdagon illusztrált anyagban számolt be a tranzakcióról.

Az idén ötvenéves Affleck sokat köszönhet annak, hogy 2002 és 2004 közt a három évvel idősebb Lopezzel kezdett el randizni: a bulvárlapok legtöbbet emlegetett párosává váltak, Lopez a kapcsolat miatt elvált második férjétől, Cris Juddtól, és az újságcímekben csak Bennifer néven emlegetik őket. A hatalmas médiaérdeklődés azonban hozzájárult ahhoz, hogy szakítottak, ám később is kapcsolatban maradtak, majd 2021-ben újra összejöttek, és mostanra eljutottak a fészekalapításig is.

A lap jól értesült forrása szerint

az új villát 61 millió dollárért (21 milliárd forint) szerezte meg a filmszínész pár, ami jó üzletnek mondható ahhoz képest, hogy az ingatlan 2018-ban 135 milló dolláros áron került eladósorba, amit aztán idén márciusra 75 millió dollárra vitt le a tulajdonos, és végül ennyit sem kap érte.

Ben Affleck & Jennifer Lopez buy $60 Million mansion in Los Angeles pic.twitter.com/ARo5RW9Q5L — Daily Loud (@DailyLoud) June 1, 2023

A Wallingford Estates lakóövezetben elhelyezkedő, mintegy húszezer négyzetméteres ingatlanon a lakóterület 3500 négyzetméter. A lap szerint az épületben 12 hálószoba és 24 (!) fürdőszoba van, 12 férőhelyes garázs és medence tartozik hozzá, és egy egész sportkomplexum kosárlabda- és pickleballpályával, tornateremmel, sőt bokszringgel.

A lap megkérdezte a házaspárt is a vásárlásról, de nem kaptak választ. A család, ha egyesül, nem kicsi, Afflecknek és Lopeznek is tinédzser gyermekei vannak: Violet, Seraphina és Samuel Affleck Jennifer Garnertől, illetve Emme és Max Muniz Marc Anthonytól, a színésznő előző, harmadik férjétől, akitől 2014-ben vált el.