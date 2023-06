Új ellenséget találtak maguknak az amerikai szupergazdagok, ez pedig nem más, mint az öregedés. A legújabb amerikai trend a tehetősebbek körében az úgynevezett magán jégfürdők, amelyek olyan medencék, vagy kádak, amelyekben jeges vízben lehet megmártózni. Az ultrahideg környezet pedig segíti az öregedés lassítását, oldja a stresszt, de az immunrendszernek is hasznos.

Az Egyesült Államokban már akkora őrületté vált a jégfürdőzés, hogy külön cégek álltak át a medencék beszerelésére. A Wall Street Journal által megkérdezett Diamond Spas&Pools nevű luxustermékekre szakosodott coloradói cég szerint 2019, azaz a koronavírus-járványt megelőző utolsó év óta megtízszereződött a forgalmuk, pedig az ilyen medencék beszerelése nem olcsó mulatság. Jelenleg 65 ezer dollárba (22,4 millió forintba) kerül mindennel együtt a jégmedence.

A jeges fürdő egyébként a sportvilágban megszokott jelenség, sportolók gyakran használják a hideg vizet a mérkőzések és edzések utáni regenerálódás során,

de a sérülésből való visszatéréskor is sokat segít a 15 Celsius-foknál hidegebb vízben való rendszeres mártózás.

A techvilágban dolgozók körében is egyre népszerűbb a jégmedence, sokan az egész napos meetingek előtt is vesznek egy fürdőt, hogy nyugodtabban készülhessenek fel a tárgyalásokra. A trendre az ingatlanosok is ráharaptak: a felkapottabb környékeken már elengedhetetlen a jeges medence megléte, így a lakásfelújítások során ezek is bekerülnek a fürdőszobákba. Manhattanben a legtöbb luxusapartmanhoz már jár jeges medence is.

Hiába a szankciók, van rá mód, hogy az orosz szupergazdagok hozzájussanak a luxuscikkekhez Aki elég vagyonos, azt a háború sem érinti különösebben.

A szupergazdagok körében a jeges fürdő is felkerült arra a listára, amellyel az öregedést akarják minél inkább kitolni, lelassítani. A milliárdosok már személyre szabott, legtöbbször növényi alapú diétát, illetve különböző terápiákat is bevetnek az egészségük megőrzésének érdekében. Ezek között van a jégfürdő mellett a vörös fény terápia is. Igaz, ez utóbbi hasznosságát már egyre több kutatás kérdőjelezi meg. A trendet viszont nehéz ilyenekkel felülírni.