Képgaléria, összefoglaló a Világgazdaság állásbörzéjéről – cikkünk frissül

Kezdetét vette a Világgazdaság egész napos, ingyenes állásbörzéje. Czomba Sándor, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára elmondta, hogy

az egymillió munkahely vállalása nagy kihívás volt, mégis teljesült,

4,7 millióan dolgoznak hazákban, ma már csak 65-70 ezer a közfoglalkoztatott a korábbi háromszázezerhez képest, a munkanélküliségi ráta pedig 3,8 százalékon van.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az államtitkár hozzátette, hogy

a járvány alatt összesen négyszázezer munkahelyet sikerült megőrizni

azzal, hogy bér jellegű támogatásokat adtak.

Fontos tanulsága még a járványnak, hogy a cégek rájöttek, a meglévő, betanított munkaerő érték, sokkal többe kerül újat találni, mint minden eszközzel megtartani a munkavállalókat – ismertette.

Az iskolai képzés nem mindig igazodott a munkaerőpiaci elvárásokhoz

– kezdte előadását Varga Zoltán Balázs, a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum kancellárja. A szakképzés újabb reformja még közelebb hozta a munkaerőpiacot és az oktatást

A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum és partnercégei mutatkoztak be és osztották meg gyakorlati tapasztalataikat a duális képzésről. A centrumnak 22 iskolája van jelenleg, üzleti, gazdasági, kereskedelmi, logisztikai, idegenforgalmi területű intézmények tartoznak hozzájuk.

Középiskolások és érettségi utáni képzésben részt vevők is vannak a duális képzésben, az érintett diákok arról számoltak be, az elméletet jól kiegészíti a munkahelyi gyakorlat, van, aki szerint segítőkészek a gyakorlati helyen, ahol lehet, rugalmas a beosztás is.

A kereskedelmi szektorban nem gyakori a diákok interjúztatása, de célzottan választják ki a diákokat a gyakorlati helyekre az intézmények.

Az állásinterjúk kapcsán elhangzott, hogy a megjelenésben célszerű a visszafogottság, érdemes utánajárni a cégkultúrának is – erre jó lehet a cég honlapja is –, jó benyomást kelt azt ismerni, tipikus hiba lehet a túl lezser öltözék.