Hogy elkerüljék az adót, a brit sörgyártók csökkentik a termékeik alkoholtartalmát. A bolti áraikat természetesen változatlanul hagyják, a gyanú szerint különbözet a profitot hizlalja. Nagy-Britanniában új adózási rendszert vezettek be az alkoholos italokra, az adót a termék alkoholtartalma után kell megfizetni.

Fotó: AFP

Az új adórendszerre reagálva a gyártók rögtön csökkenteni kezdték az alkoholt a sörökben.

Ezzel az új rendszerrel a sörfőzők két-három pennyt takarítanak meg palackonként vagy dobozonként

– írta meg a Sky News.

Néhány márkát már most azzal gyanúsítanak, hogy kevesebb alkohollal árulja a söreit. Ezek a többi között a Spitfire, az Old Speckled Hen, a Foster’s és a Bishops Finger. Hasonló lépésre lehet számítani a Heineken, az Amstel, a John Smith’s és a Newcastle Brown Ale részéről is. Az új jogszabály augusztus 1-jén lép hatályba.

A Sheffieldi Egyetem alkoholkutató csoportjának felmérése szerint

ha a gyártók mindössze 0,35 százalékkal csökkentik az alkoholtartalmát az egyes söröknek, azzal legalább 250 millió fontot takaríthatnak meg az adón.

Ezt a jelenséget a briteknél drinkflationként emlegetik, amit magyarul italinflációnak lehet fordítani. A drinkflation a Foster’s termékei esetében könnyen tetten érhető: az eddig 4 százalékos sörük alkoholtartalmát 3,7 százalékra csökkentették. Az Old Speckled Hen’s 5-ről 4,8 százalékra, a Spitfire Amber Ale 4,5-ről 4,2 százalékra, a Bishops Finger pedig 5,4-ről 5,2 százalékra csökkentette az alkoholtartalmat.

A gyártók az inflációval magyarázzák a döntést.

Szerintük másként nem képesek kigazdálkodni az egyre növekvő költségeiket.

A Bishops Finger menedzsere szerint a változtatással a fogyasztói igényekre reagálnak. Szerinte a fogyasztók egyre gyakrabban választják az alacsonyabb alkoholtartalmú söröket az egészséges életmód miatt. Hozzátette, hogy meglátásuk szerint a legtöbben egyébként is az íz miatt fogyasztják az egyes söröket.

Más gyártók is egészségügyi megfontolással magyarázták az alacsonyabb alkoholtartalmat a termékeikben.