2018-ban egy titokzatos nő kereste fel az SNCTM nevű szexklub alapítóját, Damon Lawnert, azzal, hogy tagságot szeretne kötni az egyik híres politikus család egy tagjának. A nő annyit árult el Lawnertnek, hogy a férfit Hunternek hívják és hamarosan fel fogják keresni a klubot. Az SNCTM-ben az éves tagság 75 ezer dollárba kerül. A nő 10 ezer dollárt utalt át a klubnak egy LLC-n (korlátozott felelőségű társaság) keresztül.

Fotó: STEFANI REYNOLDS / AFP

Ezt követően a kapcsolattartó nő meg is jelent a klubban Hunter Bidennel, aki Lawner emlékei szerint „teljesen be volt állva” – írta meg a New York Post.

Hunter Biden és kísérője ekkor járt először és utoljára az SNCTM-ben, mivel még ezen az estén Lawner kitiltotta a férfit a klubból.

A tulajdonos elmondta, hogy Hunter durván viselkedett a klub női tagjaival, fogdosta őket és más, a klub szabályaiba ütköző dolgokat csinált.

Lawner hozzátette, hogy bár egy szexklubról van szó, a legfontosabb szabály, hogy minden kontaktus a másik fél beleegyezéséhez kötött. Miután több női tag is panaszt tett Hunter viselkedése miatt Lawner felszólította, hogy távozzon, illetve, hogy ki van tiltva a klubból.

A tulajdonos szerint Hunter erre harciassá vált és elkezdett hisztizni.

Úgy viselkedett, mint egy elkényeztetett gyerek, de végül elment

– emlékezett vissza a SNCTM alapítója. Hozzátette, hogy ekkor még fogalma sem volt, hogy kicsoda Hunter Biden, illetve azt sem tudta, hogy melyik politikus családhoz tartozik.

A New York Post megkereste az üggyel Hunter Biden ügyvédjét, de nem kapott választ.

Hunter Biden beperli azt a férfit, aki nyilvánosságra hozhatott róla több botrányos felvételt Joe Biden fia szerint a laptop tartalmát az engedélye nélkül osztották meg a nyilvánossággal.

Hunter után az adóhatóság kopogtatott a szexklub ajtaján

Lawner elmondta, hogy évekkel később, 2021. novemberében idézést kapott az amerikai adóhatóság bűnügyi osztályától.

A nyomozók az iránt a 10 ezer dollár iránt érdeklődtek, amiért Biden kisérője még 2018-ban kiváltotta a tagságot.

A pénzt az OWASCO LLC nevű cégen keresztül utalta át a titokzatos nő, Lawner ekkor tudta meg, hogy ez a vállalkozás Hunter Bidenhez köthető.

Lawner közölte az adóhatósággal, hogy nem vezetett nyilvántartást befizetésekről, mivel ezzel is a tagok névtelenségét akarta védeni. Az SNCTM szabályzata szerint a tagok kilétét minden körülmények között titkolni kell. Állítólag olyan hírességek is a klub tagjai, mint Gwyneth Paltrow.

A nyomozó közölte velem, hogy sem én, sem a klub nincs bajban, pusztán egy folyamatban lévő nyomozásról van, aminek a szálai ahhoz a 10 ezer dollárhoz vezettek, amit az a cég elutalt nekem. Azt is közölték, hogy senkinek nem beszélhetek a nyomozásról

– mesélte Lawner. Hozzátette, hogy többször nem kereste az adóhatóság.

Lawner megszegte a saját szabályát

Demon Lawner azóta hallgatott az ügyről, azonban most mégis kitálalt, miután kedden látta a tévében, hogy Hunter Biden vádalkut kötött az ellene folyó bűnügyi eljárásban. Az elnök fiát adócsalással és tiltott fegyvertartással vádolták, keddi vallomásában pedig már bűnösnek vallotta magát.

Lawner a hírt látva döntött úgy, hogy mesélni fog Hunter egyéb viselt dolgairól, mert attól tartott, hogy a vádalkuval el fogja kerülni a felelősségre vonást.

Hunter Biden az SNCTM tagja volt, viszont egyetlen buli után kitiltottam a klubból. A fickó egy igazi szemétláda

– írta ki a közösségi média oldalára Lawner, bár azóta törölte a posztot. A klubot egyébként még 2013-ban alapította és azóta mindössze 5 embert tett fekete listára.

Az SNCTM-met már nem Lawner vezeti, a világjárvány előtt ugyanis eladta a klubot. Los Angelesben nyitott éttermet, illetve saját marihuána márkáját, a Sex Weedet forgalmazza.

Miután Lawner közzétette a posztot az Instagramon az SNCTM új tulajdonosa egyből felhívta, mivel ezzel megsértette a klub szabályzatát. Nem lett volna szabad felfedni egy tag kilétét. Az új tulaj attól tart, hogy ez az eset bizalmatlanságot fog ébreszteni a klub aktív, vagy leendő tagjaiban, hogy a kilétüket bármikor felfedhetik.

Eddig nem beszélhettem a dologról, mert egy folyamatban lévő nyomozásról volt szó, viszont a vádalkuval már nem köt a titoktartás. Azt akartam, hogy az emberek tudják, hogy milyen ember is Hunter Biden. Én egyszer találkoztam vele, de a viselkedése mélységesen felháborított. Azóta beszéltem az SNCTM vezetőjével, megvitattuk a dolgot és biztosítok mindenkit, hogy minden egykori és aktív tag neve biztonságban van

– mondta Lawner a New York Postnak.