Kanadai erdőtüzek füstje borította be napokig New Yorkot és az amerikai észak-keleti nagyvárosokat, és a füst még pénteken sem oszlott el teljesen. Bár a levegő minőségét mutató modellek szerint a legrosszabb helyi idő szerint szerda este és csütörtök reggel volt a helyzet a keleti part metropoliszaiban, a füst még pénteken is sok helyen sűrű maradhat, miközben az erdőtüzek is tovább lángolnak.

Fotó: AFP

Ráadásul bár a szél továbbfújja a füstöt a legsűrűbben lakott területek fölül, a levegőminőség most Észak- és Dél-Karolinában vagy épp Indiában romolhat rohamosan. Azonban talán nem ismétlődik meg a szerdai helyzet, amikor New York városának volt a leginkább szennyezett a levegője az egész világon.

A füst mennyiségét jelzi, hogy még az Atlanti-óceán túlsó partján, Norvégiában is kimutatták a levegő minőségét vizsgáló berendezések.

A narancssárgára sötétedő égbolt és a napot kitakaró füst disztópikus képei az egész világot bejárták, a füst hatására a repülők indulását és érkezését is elhalasztották a térségben, és pénteken Phialdelphia állami iskolái távoktatásra váltottak az egészségtelen levegőminőség miatt – írja a The New York Times.

Fotó: AFP

A Stanford Egyetem kutatói szerint a feljegyzések 2006-os kezdete óta ez volt messze a legrosszabb nap az erdőtüzek füstje kapcsán, tehát ezen a napon szembesült a legtöbb amerikai minden korosztály számára káros levegőminőséggel. Az előző, keddi nap pedig a negyedik legrosszabb volt az adatok szerint.

Bár a szél némi könnyebbséget hozott, és elfújta a füst nagyobb részét, a forrása nem szűnt meg, csütörtökön még mindig mintegy 250 erdőtűz tombolt Kanadában, melyek többsége, mintegy 150 Quebec tartományban pusztított. A füstöt a szél akár Floridáig is elviheti, igaz, ott már ritkább lehet, mint a New Yorkot megbénító, sűrű füstfelhő.