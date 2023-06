A mentőknek kellett elszállítaniuk szombaton a 90 éves Quincy Jonest a Los Angeles-i otthonából a sürgősségire, miután étkezés után a zenész rosszul lett – mondta el a TMZ-nek a Grammy-díjas lemezproducer képviselője.

Nem sokkal a kórházi megfigyelés után kiengedték az idős zenészt a kórházból, miután az orvosok megállapították, hogy jól van. A zeneszerző nem veszítette el az eszméletét, és „jó hangulatban” volt, mikor elhagyta a kórházat – mondta el Jones képviselője a TMZ-nek.

Fotó: Full Picture Agency / AFP

Quincy Jones a zeneipar egyik legelismertebb és legbefolyásosabb alakja, Miles Davistől és Duke Ellingtontól Ray Charlesig és Michael Jacksonig számtalan előadóval dolgozott együtt.

A zenész 2022 januárjában kiadott egy 10 kötetes albumot Milestones of a Legend címmel, amely közel 200 legnagyobb jazz-felvételét tartalmazza az 50-es évekből és a 60-as évek elejéről – ez egy kis minta az illusztris, több évtizedes pályafutásából. Jones befolyása nem korlátozódik a zeneiparra. Számos filmes és TV-projektben is dolgozott producerként, a többi között a Kaliforniába jöttem című sorozatban – amelynek a remake-jében is közreműködött –, illetve a Bíborszín című filmben is.