Egy amerikai férfi 1990-ben vásárolt életre szóló bérletet a United Airlinestól, és azóta több kilométer repült, mint az Apollo-11 űrszonda. A 69 éves Tom Stuker annak idején 290 ezer dollárt fizetett érte, azóta több 37 millió kilométert repült legalább 100 országba.

Stuker 2019-re már 373-szor repült, ha mindegyikért külön fizetett volna, az 2,44 millió dollárba került volna.

Fotó: AFP

A The Guardian összefoglalója szerint 2009-ben átlépte a nyolcmillió kilométert, amelyet azóta tovább növelt. Az idős férfi volt az első United Airlines-ügyfél, aki törzsutasként a rengeteg kilométert pénzre válthatta.

Tom Stuker azóta is úgy él, mint egy szultán a United-mérföldeknek köszönhetően – pazar szállodai lakosztályok vendége, hetekig tartó Crystal-körutazásokon vesz részt, ínyenc ételeket fogyaszt Perthtől Párizsig

– áll a The Washington Post cikkében. A kilométereket arra is felhasználta, hogy újjáépítse a testvére házát, de olyan is volt, hogy mintegy 50 ezer dollár értékű Walmart-ajándékkártyákat váltott be egyetlen nap alatt. A cikk hozzáteszi, hogy voltak kevésbé élvezetes pillanatok is: a férfi több évtizedes repülése során szemtanúja volt négy ember halálának. „Mindegyik szívroham volt” – mondta.