Egy vezeték nélküli Logitech F710 Gamepad-del irányították a Titan kis tengeralattjárót, ami vasárnap tűnt el az Atlanti-óceán mélyén. A Titan szénszálból és titánból készült, 5 férőhelyes és 96 órára elég oxigént képes tárolni. A legmodernebb világítási és szonáros navigációs rendszerrel van felszerelve, valamint 4K-s kamerákat is beépítettek, hogy a merülőhajó tökéletes felvételeket készíthessen a tenger mélyén. A Titant üzemeltető OceanGate tavaly egy interjúban fedte fel, hogy a kis tengeralattjáró irányítását egy vezeték nélküli Logitech F710 kontrollerrel oldották meg.

Nem teljesen szokatlan, hogy videójátékokhoz készült kontrollereket használnak különböző gépek irányításához. Az amerikai haditengerészet például a tengeralattjárók periszkópjaihoz használ hasonló irányító egységeket, valamint a The Boring Company tavaly mutatott be

egy hatalmas fúrógépet, amit egy Xbox One kontrollerrel lehet vezérelni.

A videójátékos kontrollerek rendkívül sokoldalúak.

Kényelmesek és számos helyzetben használhatók, valamint rendkívül precíz manővereket is végre lehet velük hajtani, miközben a kezelésüket nagyon könnyű megtanulni

– erről a The Verge írt.

Ennek ellenére könnyen meghibásodhatnak, ami rendkívül veszélyes egy olyan helyzetben, amikor nem egy virtuális versenyautót, hanem egy embereket szállító tengeralattjárót irányítanak vele.

A Titan vasárnap indult útnak a Titanic roncsához 5 utassal.

A OceanGate nevű cég turista utakat hirdet a legendás hajóhoz, egy út fejenként 85 millió forintba kerül.

A kis tengeralattjáróval az indulását követő második órában szakadt meg a kapcsolat és azóta sem sikerült megtalálni. Az amerikai és kanadai hatóságok hajókkal, repülőgépekkel és víz alatti robotokkal kutatnak az Atlanti-óceán 20 ezer négyzetméteres területén. A tengeralattjáróban már kevesebb mint 30 órára elég oxigén maradhatott, így a mentőcsapat versenyt fut az idővel.

Az OceanGatere még akkor is nehéz idők válnak, ha végül megtalálják az eltűnt tengeralattjárót. Kiderült, hogy a Titan hivatalosan csak 1300 méterig merülhetett volna, viszont a Titanic roncsa 3800 méter mélyen van. Emellett bírósági iratokból kiderült, hogy 2018-ban a cég kirúgta egy munkatársát, aki egy jelentésben hívta fel rá a figyelmet, hogy a tengeralattjáró nem biztonságos és külsős cégek segítségével kellene átvizsgálni és kijavítani a hibáit. Az OceanGate nem csak elbocsátotta a jelentés készítő kollégát, hanem még be is perelte bizalmas információk kiszivárogtatása miatt.