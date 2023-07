A BBC egyik vezető bemondóját azzal vádolják, hogy

több ezer fontot fizetett egy fiatal fiúnak, hogy szexuális tartalmú fotókat küldjön el magáról.

Huw Edwards, a brit televíziós társaság egyik ismert arca, aki szeptemberben jelentette be elsőként Erzsébet királynő halálát, illetve Nagy-Britanniában számos jelentős eseményről tudósított már, például a választásokról, a királyi esküvőkről és a 2012-es olimpiáról is. Felesége, Vicky Flind nemrég közölte, hogy férje mentális egészsége és gyermekeik védelme miatt tett nyilvános nyilatkozatot azt követően, hogy a The Sunban megjelent a férje elleni vád.

Fotó: AFP

Huw súlyos mentális egészségügyi problémákkal küzd. Mint jól dokumentált, súlyos depresszióval kezelték az elmúlt években

– olvasható a feleség nyilatkozatában. Hozzátette, hogy elmúlt napok eseményei nagymértékben rontottak a férje állapotát és most fekvőbeteg-kórházi ellátásban részesül, a belátható jövőben kezelésre fog szorulni, A Reuters beszámolója szerint a botrány pénteken tört ki, amikor a The Sun nevű bulvárlap arról számolt be, hogy

a BBC egyik vezető műsorvezetője 35 ezer fontot (több mint 15 millió forintot) fizetett egy fiatalnak azért, hogy intim fotókat küldjön el magáról. Ez állítólag három éven keresztül zajlott, a fiatal elszőr 17 éves korában küldött magáról fotókat.

A csatorna felfüggesztette a műsorvezetőt, a BBC több sztárja ezután a közösségi médiában azt mondta, hogy nem érintettek a botrányban, miután az interneten elindultak a találgatások. Angliában a beleegyezési korhatár a szexhez 16 év, de a 18 éven aluliakról készült képek gyermekpornográfiának tekinthetők.

Az ötgyermekes Edwards 1984 óta dolgozik a BBC-nek, és több mint két évtizede vezetőarca a Ten O'Clock Newsnak. Ő a műsorszolgáltató legjobban fizetett hírműsorvezetője, aki a 435 ezer és 439 999 font közötti sávban (körülbelül 190 millió forint) keres.