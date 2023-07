A tavaly 2,35 milliárd dolláros bevételt elérő Converse a Nike forgalmának közel 5 százalékát adta. Mindezt úgy, hogy a tornacipőt gyártó társaságot évekkel ezelőtt még a csőd széléről kellett visszahozni. Az idei második negyedévben - főként az infláció miatti visszafogottabb költekezési hajlam miatt. A Nike az egy évvel korábbi 12,23 milliárdról 12,83 milliárd dollárra tudta növelni a negyedéves forgalmát, ez 240 millió dollárral jobb annál, amit a Refinitiv elemzői konszenzusa várt. A társaságnál külön soron szereplő Converse ezúttal minimális csökkenést mutatott, a kosarascipőket kínáló üzletág eladásai a ásodik negyedévben egy százalékkal, 583 millió dollárra csökkentek.

A több, mint százéves Converse márka népszerűsége a hatvanas években kezdett el felfutni, miután a sportcipő elhagyta a kosárpályákat és a rockzene színpadára költözött. George Harrison, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Keith Richards, Kurt Cobain ilyen tornacipőkben nyomták le koncertjeiket, a közönség pedig öltözködésben is követte ikonjait.

A Nike árbevételét is megtólja a Converse Fotó: mysirikwan

Chuck Taylor és az All Star sikertörténete

A Converse legendás életútja igazából a kosarazó Charles Taylorral indult, aki 1921-ben csatlakozott a Rubber Shoe vállalathoz. A gumitalpú lábbeliket gyártó cég ebben az időben dobta piacra az All Star kosárlabdacipőjét, amelyet a fiatal sportoló speciálisan kialakított rugalmas talppal és bokavédő betétekkel egészített ki. Annyira bejött ez a konstrukció, hogy mindenki ebben akart játszani és a Chuck Taylor All Star modell lett az olimpiai kosárcsapat hivatalos cipője. Aztán az ötvenes évek végén kijött az új, alacsony szárú Oxford, amely három dolláros árával azonnal népszerű lett a fiatalok körében. A márka pedig a hetvenes évektől a fogyasztói társadalom és a divattal szembeni lázadás jelképe is lett.

A csődbe ment Converse újra élesztése

A vállalat az ezredfordulóig több mint hatszáz pár All Star-t adott el és a világ egyik legnépszerűbb tornacipője volt, mégis az évtizedek során fokozatosan vesztette el piaci elsőbbségét. A Nike, Air Jordan modelljével átvette a vezetést a kosárlabda piacon.

A Converse tulajdonosai pedig nem tudtak lépést tartani a piaci változásokkal és tévútra mentek fejlesztéseik.

Az egyre gyengébb eladást produkáló vállalatot végül 2003-ban a Nike vásárolta fel, 300 millió dollár feletti összegért. Phil Knight pedig nagyon jól járt ezzel az üzlettel. Újra pozícionálta a gyengélkedő brandet, a fiatal közösségekkel személyes kapcsolatot alakított ki, új kedvezményrendszereket vezetett be, illetve több színben elérhető és limitált modelleket dobott piacra. Ezzel elérte, hogy a fiatalok visszatérő vásárlókká váltak és több ilyen cipőt akartak maguknak

Annyira bejött a stratégia, hogy 2022-re a sneaker leányvállalat a Nike leggyorsabban fejlődő részlege lett. A világon több mint 270 ezer pár Chuck Taylort adnak el naponta. Ez nagyjából évi száz millió cipőt jelent.

A legdrágább Converse

Az aukciósházak is ráéreztek, hogy a híres sportolók tornacipőit érdemes árverésen értékesíteni, mert a rajongók magasabb árat is fizetnek egy-egy híres darabért.

Michael Jordan meccseken használt cipői is csillagászati árakon kelnek el. Az 1984-es olimpián viselt Converse rekordáron több, mint 190 ezer dollárért kelt el egy aukción. Egyébként az idei Sport legendák aukcióján több tízezer dolláros kezdő áron indítják az NBA szupersztár 1982-ban viselt és dedikált cipőjét.

A médiabemutatón látható egy pár limitált kiadású Converse márkájú Pro bőr Mid Ltd. Fotó: AFP

Hollywoodnak is Converse kell a kasszasikerhez

A nyolcvanas években egy új generáció került Hollywoodba, akik farmerben és tornacipőben forgatták alacsony költségvetésű filmjeiket. A mozikban szereplő hősökkel könnyen lehetett azonosulni, mert olyanok voltak, mint a nézők. Esélytelenek, akik a történetek végén mindig győztek. Egy dolog közös volt bennük: az ikonikus Converse, amely lassan rekordot dönt annyi filmben szerepelt. Stallone felejthetetlen jelenetével filmtörténetet írt a Rocky-ban, ahogyan a színész szürke tréningruhájában és elnyűtt tornacipőjében a Gonna fly Now zenéjére felfut a Philadelphiai Művészeti Múzeum lépcsőjén. Tarantino premier plánban mutatta Bruce Willis agyonhasznált fehérszínű All Star-ját, a Ponyvaregény című filmben, mintha a cipő lenne a főszereplő. A fiatal nemzedék varázsló hőse, Harry Potter egy Oxfordban nyomult a Voldemort elleni harcban. Paul Walker pedig szakadt tornacipőjében nyomkodta a kuplungot a Halálos iram első részében. A jövőbe utazó Michael J. Fox, a táncoslábú John Travolta, a hullámokat meglovagoló Keaneu Reeves, mind Conversben akcióztak a filmvásznon.

Sok sztár használta polgárpukkasztásnak a csillagos vászoncipőt, ami ingyen reklámként még jobban növelte a márka népszerűségét. Kirsten Stewart sem magassarkú cipőben tipegett végig a „vörös szőnyeges” filmszemléken, hanem kedvenc fekete Conversében. Julia Roberts, Jennifer Aniston, Taylor Swift, Katie Holmes, Brad Pitt, Joaquin Phoenix farmer és tornacipő kombója megmutatja a világnak, hogy ismertségük ellenére ők is ugyanolyanok, mint az utca emberei. A folyamatosan változó divattrendek ellenére a Converse továbbra is milliók ruhatárának meghatározó és állandó darabja maradt.