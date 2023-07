Csütörtökön kezdődik a III. MCC Feszt Esztergomban, amelyen neves nemzetközi és hazai szakmai előadók, véleményformálók, gazdasági szakemberek, kutatók vesznek részt, este pedig a legnépszerűbb hazai előadók szórakoztatják a közönséget. Mikor fogalmazódott meg az a gondolat, hogy egy ilyen – mondhatjuk, hiánypótló – fesztivált szervezzenek?

Több évvel ezelőtt fogalmazódott meg a gondolat, hogy a szélesebb közönség számára is bemutassuk az MCC-t, az itt folyó tehetséggondozó tevékenységet. Erre kiváló lehetőség egy fesztivál, ahol minden korosztály képviselteti magát, és a komolyabb hangvételű közéleti-kulturális beszélgetések mellett könnyedebb hangulatban is tudnak találkozni az MCC közösség tagjai az érdeklődőkkel. Idén már a harmadik MCC Fesztet szervezzük és rendezzük, a tapasztalatunk az, hogy egyre többen igénylik ezt a fajta fesztiválérzést, ahol komolyabb és könnyedebb kulturális műfajokkal is találkozhatnak.

Fotó: MCC

Mondok öt nevet: Conor Lenihan, Ákos, Sebastian Kurz, Irie Maffia, Prof. Ramón López de Mántaras. Ez a színesség jellemzi az MCC Fesztet?

Igen, ez a változatosság az MCC Feszt lényege és különlegessége. Ahogy az előbb is utaltam rá, ez a fesztiválesemény egyedülálló a hazai szórakoztatóipar és tehetséggondozás területén, hiszen a fesztiválozók eddig még nem találkozhattak olyan rendezvénnyel, ahol ennyi szakmai, közéleti és kulturális program sorakozott volna fel, valamint ennyi külföldi professzor, újságíró, közéleti személyiség tartott volna izgalmas előadást. Így lesz ez idén is.

Korábban mondta, hogy az első két rendezvény messze túlszárnyalta az elvárásokat. Mire számítanak idén?

Ez már a harmadik MCC Feszt, amely várhatóan újabb csúcsokat dönt majd. Az első fesztivál 12 ezer látogatót fogadott, a tavalyi ennek többszöröse volt: összesen 32 ezren fordultak meg a rendezvényen, a programok telt házzal zajlottak. Az idei jegyeladásokból még több látogatóra számítunk, így is készültünk, hiszen a tavalyihoz képest több helyszínnel és programmal várjuk a látogatókat. A számunkra mindig kiemelt helyszínként kezelt Edu sétányon tavaly 48 kiállító volt, idén pedig már száz partnerszervezetünk mutatkozik be a nagyközönségnek.

Beszéljünk kicsit magáról a Mathias Corvinus Collegium céljáról: minél több magyar fiatal kap minőségi oktatást, az hosszú távon annál jobban erősíti Magyarországot?

Mint tehetséggondozó intézmény, hiszünk abban, hogy az oktatás kulcsfontosságú a jövőre nézve.

Az MCC célja egy olyan, nyelveket beszélő, világlátott, nemzetközi tapasztalattal rendelkező generáció kinevelése, amely képes a hazáját megfelelő módon, akár nemzetközi szinten is képviselni, hiszen ez Magyarország érdeke.

Az MCC nemzetközi kapcsolatépítése pontosan ezt a célt szolgálja, lehetővé teszi, hogy a diákok a legjobb külföldi egyetemeken tanulhassanak. 2023 őszétől évente húsznál is több diák tanulhat ösztöndíjjal Berlinben. Az ESMT Berlin Németországban a legmagasabban rangsorolt üzleti iskola, amelyet 25 német érdekeltségű, a világ élvonalába tartozó vállalat, köztük a Bosch, a BMW, a Deutsche Telekom, a Lufthansa, a Mercedes-Benz és a Siemens alapított. Továbbá az MCC-ben tanuló diákoknak lehetőségük van Bécsben, a Modul Egyetemen is tanulni. Az MCC fenntartása alá kerülő üzleti magánegyetem a felsőoktatási intézmények nemzetközi rangsorolásához többdimenziós, felhasználóorientált megközelítést alkalmazó U-Multirank 2020-as kiadása szerint világ legtöbbet hivatkozott tanulmánnyal rendelkező 25 egyeteme között szerepel. Az MCC brüsszeli kampusza pedig tanulmányutak keretében várja az MCC-s diákokat. A brüsszeli jelenléttel a diákok első kézből ismerhetik meg az Európai Unió működését, valamint betekintést nyerhetnek a diplomácia világába is.

Akkor ezért tartja fontosnak, hogy egyre több fiatalnak tudjanak ingyenes tehetséggondozó képzéseket biztosítani?

Igen, az elmúlt évek során hatalmas fejlődésen ment keresztül az MCC.

Amíg 2001-ben még csupán pár tucat diákunk volt, ma már 28 helyszínen vagyunk jelen, és mintegy 7000 diák ingyenes tehetséggondozását végezzük.

Érdemes kihangsúlyozni, hogy a bővülés nem ment a minőség rovására, hiszen nem enyhítettünk a felvételi követelményeken. A felvételik évről évre többszörös túljelentkezéssel zajlanak. Továbbá az ingyenes tehetséggondozó képzések mindenki számára nyitottak, származástól, nemtől, földrajzi és anyagi helyzettől függetlenül. Ez nagyban elősegíti a társadalmi mobilitást, az MCC Magyarország hátrányosabb régióiban is jelen van.

Az MCC filozófiája tehát a „befektetés a jövőbe”?

Mondhatjuk. Kicsit ezt takarja az intézmény jelmondata is: Bonus intra melior exi – jöjj, ha jó vagy, és még jobbként távozol. Tehát a hozzánk járó diákok többként távoznak tőlünk, az ingyenes tehetséggondozó programokon kívül ösztöndíjakban, tanulmányutakban részesülnek, és még ami ennél is fontosabb, egy olyan összetartó közösség tagjai lesznek, amelyre még az itt eltöltött évek után is nagyban támaszkodhatnak.

Hova tovább, milyen terveik vannak még?

Az MCC célja, hogy a közeljövőben tízezer diáknak biztosítsa ingyenes tehetséggondozó programjait, valamint hogy 35 magyarlakta településen legyen jelen. A kaposvári mellett idén ősszel megnyílik a dunaszerdahelyi képzési központunk is, így már a Felvidéken is jelen leszünk, ezzel biztosítva a legtehetségesebb felvidéki magyar fiatalok tehetséggondozását. A székelyföldi Kászonjakabfalva melletti Veresszéken pedig egy újabb képzési és táborozási helyszínnel bővül a Mathias Corvinus Collegium, az új helyszín szintén kulcsfontosságú szerepet tölt be az MCC határon átívelő közösségépítésében.