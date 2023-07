Az Utódlás, a The Last of Us és a Fehér Lótusz című drámasorozat kapta idén a legtöbb jelölést a tévés Oscarra, az Emmy-díjra – számolt be szerdán a BBC News. A legjobb vígjátéksorozat kategóriában a Ted Lasso, A medve és az Abbott Elementary is verseng az Amerikai Televíziós Akadémia díjáért.

A legtöbb, 27 Emmy-jelölést az Utódlás című sorozat kapta. A nyomában 24 jelöléssel a The Last of Us szerepel, amit a Fehér Lótusz követ 23 jelöléssel. A Ted Lasso című szériát 22 díjra jelölték, a The Marvelous Mrs. Maisel 14, A mackó 13, a Wednesday 12 jelölést kapott.

A színészi alakításokat díjazó Emmyk jelöltjei között szerepel Jeff Bridges (A nagy öreg), Pedro Pascal (The Last of Us), Brian Cox (Utódlás), Sarah Snook (Utódlás), Bella Ramsey (The Last of Us), Jenna Ortega (Wednesday) és Jennifer Coolidge (Fehér Lótusz) is.

Azonban egyelőre a Hollywoodban zajló írósztrájk és egy készülődő színészsztrájk miatt nem világos, hogy a díjátadót megrendezik-e a tervek szerint szeptember 18-án, vagy későbbre, a Variety értesülése szerint akár novemberre halasztják.