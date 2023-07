Manapság már nem csak attól kell tartani, hogy az utcán, vagy a tömegközlekedési eszközökön kirántják az okostelefonunkat a zsebünkből vagy a kezünkből. A tolvajok haladnak a korral és a digitális térben is támadják már készülékeinket, ami ellen sokszor nehezebb védekezni. Egyre gyorsabban terjed egy összetett módszer, amivel a tolvajok átveszik az áldozat iPhone-ja felett az irányítást, kizárják a tulajdonost a rendszerből, majd ellopják a pénzét és az adatait.

Fotó: JAAP ARRIENS / AFP

Az iPhone-tolvajok egy biztonsági beállítást használnak ki, az úgynevezett helyreállítási kulcsot. Amennyiben ehhez sikeresen hozzáférnek, akkor a készülék tulajdonosát teljesen elvágják minden funkciótól az iPhone-on, például a fényképektől, üzenetektől és egyéb adatoktól.

Ha a telefonon van pénzügyi alkalmazás, akkor tolvajok könnyedén hozzáférhetnek ehhez is és lemeríthetik az áldozat számláját

– ez utóbbi esetről többen is beszámoltak a Wall Street Journalnek.

A helyreállítási kulcs megszerzésével az iPhone tulajdonosát teljesen kizárják a telefonból. Ez azt jelenti, hogy az olyan biztonsági funkciók, amik lehetővé tennék a telefon megtalálását, vagy felette az irányítás visszaszerzését, teljesen elvesznek.

Mi az a helyreállítási kulcs?

A helyreállítási kulcs egy 28 számjegyű kód, aminek a célja, hogy a tulajdonost megvédje az online támadásoktól. A helyreállítási kulccsal alaphelyzetbe lehet helyezni az Apple ID-t, vagy vissza lehet szerezni felette az irányítást, így ha egy tolvaj megszerzi a készülék jelszavát, akkor a helyreállítási kulccsal a tulajdonos megakadályozhatja, hogy hozzáférjen a telefonon tárolt adatokhoz.

Nagyon fontos, hogy a tolvajoknak mindenekelőtt a telefonhoz tartozó jelszót kell megszerezniük. A jelszóval be tudnak lépni a készülékbe, ahol aztán átállítják a helyreállítási kulcsot, hogy az áldozat semmiképpen se szerezhesse vissza a telefonját.

Megtalálható az elveszett iPhone?

Bár a tolvajok egyre gyakrabban a digitális térben próbálnak bejutni a telefonunkba, még mindig jellemző a telefonlopás.

Fotó: Sgutterstock

Az iPhone készülékekben vannak biztonsági beállítások arra az esetre, ha ellopnák, vagy elveszítenénk a telefont. A készüléket akkor is meg lehet találni, ha offline állapotban van, sőt a kikapcsolt iPhone megtalálására is van lehetőség. Azonban, ha a tolvaj rendelkezik a jelszavunkkal, megteheti, hogy minden ilyen segédfunkciót kikapcsol az iPhone-on, hogy ne legyen lenyomozható. Ilyen a Find my iPhone program, amivel nyomon lehet követni a készülék tartózkodási helyét, ameddig a tolvaj azt ki nem kapcsolja.

Együttérzünk azokkal az ügyfeleinkkel, akiknek ellopták az iPhone-ját és komolyan vesszük az ilyen eseteket. Azon dolgozunk, hogy megvédhessük a felhasználóinkat minden lehetséges támadástól, versenyt futunk a bűnözőkkel

– mondta a CNN-nek az Apple szóvivője.

Ennek ellenére a cég honlapján szerepel egy figyelmeztetés, hogy az ügyfelet terheli a felelősség, ha kiadja a jelszavát és a helyreállítási kulcsát illetékteleneknek.

A Forrest Research alelnöke és vezető elemzője, Jeff Pollard szerint az Apple-nek több ügyfélszolgálati lehetőséget kellene biztosítania az ügyfeleinek, hogy visszaszerezhessék a készülékeiket.

Mit tehetünk iPhone-unk védelme érdekében?

A legfontosabb, hogy védjük a jelszavunkat. Az Apple szóvivője szerint ez a legfontosabb védekezés a tolvajok ellen. Azt javasolja, hogy

nyilvános helyen mindig a Face ID vagy a Touch ID segítségével oldjuk fel s készüléket, mert a jelszó beírását valaki könnyen kilesheti.

Emellett, ha úgy gondoljuk, hogy valaki láthatta, amint beírjuk a jelszavunkat, akkor azonnal változtassuk azt meg.

Lehetőség van arra is, hogy egy másodlagos jelszót is beállítson a felhasználó, amit az iPhone csak abban az esetben kér, ha az Apple ID-t akarják megváltoztatni. Ez a másodlagos jelszó segít abban, hogy a tolvajok ne tudják megváltoztatni a jelszavakat a készüléken, ami az elveszett iPhone megtalálásában is segíthet.

Rendszeres biztonsági mentések

Az iPhone tulajdonosok minimalizálhatják a kárt, ha rendszeres biztonsági másolatokat készítenek a telefonról. Ez segíthet abban, hogy az elveszett iPhone ellenére az adatainkhoz, például fényképeinkhez, kontaktjainkhoz hozzáférhessünk. Ha a telefont vissza talán nem is kapja az ügyfél, ezek az adatai megmaradnak, amiket visszatölthet majd az új készülékére. Az iCloud vagy az iTunes felhőalkalmazások segíthetik ebben a tulajokat, de persze használhatnak az Apple-ön kívüli felhőszolgáltatásokat is, például a Google Fotókat, a Microsoft Drive-ot, vagy a Dropboxot.

Fotó: Farknot Architect

Az elveszett iPhone keresése IMEI szám alapján

Amennyiben az iPhone-unk elveszik, vagy ellopják, nagyon fontos lehet a készülék IMEI száma. Ez egy egyedi azonosító a mobiltelefonokban, ami az akkumulátor mögött van feljegyezve. A számsor mindig egyetlen konkrét készüléket jelöl. A SIM-kártyák nem alkalmasak az iPhone beazonosítására, mivel az az előfizetéshez van kötve, ráadásul cserélhető.

Az IMEI szám segítségével a szolgáltató képes lekövetni a telefon tartózkodási helyét, így ha ezt meg tudjuk adni, akkor a szolgáltatónk megtalálhatja az ellopott, vagy elveszett iPhone-unkat.

Természetesen a telefont nem kell szétszedni, hogy az IMEI számot kiderítsük. A készülék tárcsázójába a *#06# kódot beírva, mint egy telefonszámot, a készülék azonnal kiadja az IMEI azonosítóját.