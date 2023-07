Franciaországban a zavargások jelentősen visszavethetik az idegenforgalmat, Magyarországon viszont továbbra is biztonságos úti célokat találnak a vendégek – mondta az M1 csatorna hétfő délutáni Híradójában Kiss Róbert Richárd.

Fotó: AFP

A turisztikai szakértő szerint már most látni az események rövid távú hatásait, hiszen egyre többen halasztják el vagy akár vissza is mondják a franciaországi útjaikat, főképp az amerikai vendégek. Kiss Róbert Richárd szerint érthető, hogy az üdülni vágyók nem szeretnek bizonytalanságba érkezni, ám ez jelentős bevételkieséssel is jár.

Több száz rendőr megsérült és egy tűzoltó az életét vesztette a párizsi zavargásokban Hatodik napja zajlanak a zavargások Franciaországban, de az erőszak látszólag csillapodni kezdett. A szombati 719 őrizetbe vett tüntető után vasárnap már csak 157 ember csuklóján kattant a bilincs. A belügyminisztérium közölte, hogy már több száz rendőr és tűzoltó megsérült a zavargásokban, illetve egy tűzoltó életét vesztette egy lángoló autó oltása közben.

Franciaország a vendégek számát és az idegenforgalmi bevételt tekintve eddig a világ legjelentősebb államai közé tartozott, még a járvány alatt is jelentős haszna származott a turizmusból. A mostani csökkenés mértékét ugyanakkor egyelőre megbecsülni sem lehet, hiszen még mindig nem látni a zavargások végét – fogalmazott.

Kiss Róbert Richárd hangsúlyozta, hogy Magyarországon nem kell hasonló fenyegetésektől tartani, a turisták itt bárhová nyugodtan utazhatnak. A természeti és kultúrkincsek, az épített örökség, a gyógyvizek és az élmények mellett ma már ez az egyik legfontosabb szempont, a belföldi idegenforgalomnak a biztonság az egyik legjelentősebb versenyelőnye – tette hozzá a turisztikai szakértő.