A Covid-járvány alatt jelentősen megnőtt a kereslet az otthoni biztonsági rendszerek iránt. Az emberek több időt töltöttek az otthonukban, ezért fontosabbnak érezték a biztonságot, és riasztókat, biztonsági kamerákat és egyéb eszközöket szereztek be. A járvány után az érdeklődés megmaradt a biztonsági rendszerek iránt, de sok vásárló nem igazodik ki a különböző eszközök között. Az iparági zsargon, az eltérő árak, a változatos technológiák és az adatvédelmi aggályokról szóló hírek sokakat elriasztanak a biztonsági rendszerek beszerzésétől.

Fotó: Shutterstock

Mi az otthoni biztonsági rendszer?

Az otthoni biztonsági rendszer olyan eszközök csoportja, amely felelős egy lakóingatlan védelméért. Jellemzően kamerák, mozgásérzékelők, riasztók és rendszerriasztások kombinációjából áll, illetve egy adatközpontból, ami összehangolja az eszközök működését. Ez utóbbi jellemzően egy számítógépes program vagy mobilapplikáció.

Általában a vásárlók maguknak állítják össze az otthoni biztonsági rendszerüket a különböző eszközökből. A legnépszerűbb kiegészítők (a kamerák és mozgásérzékelők után) az üvegtörés-érzékelők, amelyek riasztanak, ha a törött üveg hangfrekvenciáját vagy rezgését érzékelik, a füst- vagy szén-monoxid-érzékelők, a pánikgombok, illetve a különböző biztonsági rendszerekre figyelmeztető táblák és matricák.

Manapság a legtöbb cég okosmegoldásokkal automatizálja az otthoni biztonsági rendszereket, illetve összeköti őket az okoszárakkal, -izzókkal és -termosztátokkal.

A modern biztonsági rendszerek telepítése jellemzően egyszerű, a legtöbb ügyfél maga is el tudja végezni. A Mashable azt írta, hogy

a vásárlók 97 százaléka nem kér külön segítséget a telepítéshez.

Fotó: Shutterstock

Amihez viszont a legtöbbeknek szükségük van az otthoni biztonsági rendszer esetében, az a folyamatos felügyelet. Be lehet szerezni a legmodernebb kamerákat és mozgásérzékelőket a lakás védelmében, de az nem várható el, hogy valaki állandóan a rendszer értesítéseit vizslassa. Alvás, munka vagy szabadidős programok közben lemaradhatunk egy-egy jelzésről, és akkor már késő lehet reagálni a bajra. A biztonsági rendszereket forgalmazó cégek legtöbbje ezért biztosít segítséget a folyamatos ellenőrzéshez, ami természetesen nem ingyenes, mint az önellenőrzős, de valódi biztonságérzetet adhat az ügyfeleknek. Ha a cég ellenőrzését veszik igénybe, akkor egy betörés esetén a felügyelő a tulajdonossal egy időben a rendőrséget is értesítheti, ezzel is gyorsítva az eljárás menetét.

Ez az extra felügyelet természetesen nem ingyenes, a különböző cégeknél a havidíj 18 és 25 dollár (6000–8500 forint) között mozog.

Óriási a többlethalálozás az USA-ban: halomra halnak az európaiakhoz képest Meghökkentő eredményt hozott egy frissen közzétett tanulmány: a gazdag Egyesült Államokban sokkal többen halnak meg, mint a hasonlóan magas jövedelmű európai országokban, és ez a negatív különbség egyre nő.

Hogyan válasszunk biztonsági rendszert?

Mivel az átlagemberek nem szakértői a biztonsági rendszereknek, általában hasraütésszerűen választanak a különböző szolgáltatások között.

Több mint négymillió ügyfele van az Egyesült Államokban a SimpliSafe nevű cégnek. A cég alap csomagja egy bázisállomást, egy billentyűzetet, egy mozgásérzékelőt, beléptető rendszert és egy beltéri kamerát tartalmaz. Ennek az ára 275 dollár (95 ezer forint). A SimpliSafe szolgáltatását azért is választják sokan, mivel könnyen telepíthető és kezelhető, de a vállalat biztosít mellé kisegítő szolgáltatásokat. A monitoring 18 dollárért a hét minden napján 24 órában rendelkezésre áll.

Fotó: Shutterstock

Szintén népszerű amerikai vállalat a Vivint. A cég nem kínál előre összeállított csomagokat, az ügyfeleknek minden személyre szabottan kell kiválasztaniuk a saját igényeikhez mérten. A Vivint összes eszköze össze van kötve a saját fejlesztésű, felhőalapú mesterséges intelligenciájával, ami biztosítja a monitoringot és az értesítéseket. A vállalat árai jóval magasabbak, mint a SimpliSafe esetében. Egy alapkészlet nagyjából 600 dollárba (207 ezer forint) kerül, ehhez még jönnek a kiegészítők 170 és 250 dollár között, valamint a 20 dolláros (7000 forint) havidíj.

Az Apple-felhasználóknak logikus lehet a HomeKit kompatibilis biztonsági rendszer. A csomag 280 és 330 dollár (97–114 ezer forint) közötti elérhető, ezek pedig beépített mozgásérzékelőket, wifitámogatást és beépített streamingkamerát, valamint egy mini ajtó- vagy ablakérzékelőt és egy kulcstartót is tartalmaznak. A szett természetesen bővíthető további kamerákkal és érzékelőkkel. Az Apple-rendszer nagy előnye, hogy a külsős monitorozást testre szabva is lehet kérni. Lehetséges, hogy csak heti három nap kéri az ügyfél, de egész hétre is igényelhető a szolgáltatás.