Zuhanórepülésben vannak a Bud Light eladásai az egyesült államokban, ezért a cég mindent megtesz, hogy visszacsábítsa a korábbi fogyasztóit. A Dylan Mulvaney transznemű influenszerrel készült marketingkampány után egy igazán macsó reklámmal jelentkezett a vállalat. A kisfilmhez a Kansas City Chiefs sztárját, Travis Kelce-t is megszerezték.

A Bud Light anyavállalata, az Anheuser-Busch a múlt hónapban indította el nyári kampányát, amivel megpróbálják a korábbi vásárlóikat megszólítani.

A legújabb, mindössze 15 másodperce reklámjukban Travis Kelce és más férfiak macsón morognak, miközben felbontanak egy Bud Lightot.

A reklám láthatóan tökéletesen szembemegy a Dylan Mulvaney-kampánnyal, amit a cég tavasszal indított. A transznemű influenszer és a Bud Light koprodukciója a legtöbb vásárlót felháborította, és szabályos bojkott alakult ki az Anheuser-Busch söre ellen. A helyzetet az sem segítette, hogy az első kritikákat nem is vette komolyan a cég, a Bud Light marketingért felelős alelnöke, Alissa Heinerscheid pedig be is szólt a fanyalgóknak.

Az új reklámot Backyard Grunts with Travis Kelce címmel kezdték sugározni. A hirdetés egyértelműen a tavasszal elidegenített férfi fogyasztóknak szól. A reklám azonban még nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A közösségi médiában a legtöbb komment nem túl kedvező, és a Bud Light erőtlen próbálkozásán élcelődik.

Ezt gondolják az ügyfélkörükről? Hogy ostoba, morgó barlanglakók vagyunk?

– tette fel a kérdés egy kommentelő. Más ezt írta:

Nem értem, ez a reklám hogyan vonzza be a Bud Light célcsoportját, a transznemű fiatalokat...

A Bud Light a Mulvaney-kampány előtt a legnépszerűbb sör volt az Egyesült Államokban. A Nielsen friss adatai szerint a transznemű influenszerrel közös projekt 31 százalékkal vetette vissza a márka eladásait.

A Bud Light hanyatlásának súlyos, tovagyűrűző hatásai is vannak. Mivel sokkal kevesebb sör fogy, mint korábban

a terméket palackozó Ardagh csoport bejelentette, hogy egy hónapra bezárja az észak-karolinai és louisianai palackozóüzemét.

A két gyár bezárása majdnem 650 munkavállalót érint.