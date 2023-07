Magyarországon még nem jellemző, de Ausztráliában egyre inkább terjed a hot-beddig. A hot-desking, vagyis az íróasztal megosztáshoz hasonlóan az ágymegosztás is a spórolást hivatott segíteni.

Az Ausztráliában élő külföldi egyetemi hallgatóknak több mint a 3 százaléka választja a hot-beddig lakhatást, hogy a főiskolai évek alatt fenn tudja tartani magát.

Ez azt jelenti, hogy a lakótársak egy kisebb, de olcsóbb lakást bérelnek, és gyakorlatilag egyetlen ágyon osztoznak. Természetesen nem egy időben. A hot-beddig, akárcsak az irodákban a hot-desking, azt jelenti, hogy a lakótársak összehangolják az egyetemi és a munkahelyi teendőiket, hogy kvázi soha ne legyenek egyszerre otthon. Ameddig egyikük órán vagy munkában van a másik tud aludni, majd váltják egymást.

A Business Insider készített interjút egy melbourne-i 19 éves egyetemista nővel, aki így bérel szobát egy éjszakai műszakban dolgozó teherautó-sofőrrel. A szobáért ketten együtt 550 amerikai dollárt (nagyjából 190 ezer forint) fizetnek. A nő elmondta, hogy ameddig a lakótársa éjszaka dolgozik, addig ő alszik az ágyban, majd amikor elmegy reggel egyetemre a férfi használja a szobát. A nehézséget az jelenti, amikor a sofőrnek pihenőnapja van, ilyenkor jellemzően a munkahelye egyik raktárjában alszik egy matracon.

Az Insider azt írta, hogy

a hot-beddig terjedését a magas infláció és az albérletpiaci árak meredek emelkedése indokolja.

Az Ausztrál Statisztikai Hivatal adatai szerint 2022 és 2023 között a fogyasztói árak 7,3 százalékkal növekedtek. A megélhetési költségek emelkedése leginkább a külföldi egyetemi hallgatókat, valamint a bevándorlókat érinti érzékenyen, akik alacsonyabb jövedelemből gazdálkodnak.

A hot-beddig Ausztrálián kívül egyre több országban üti fel a fejét. Kanadában már terjednek a hirdetések, amikben ágymegosztással keresnek lakótársat.

Ugyan a hot-beddig nem tekinthető jellemző lakhatási formának, az látszik, hogy az albérletek megosztása kifejezetten elterjedt lett. A millenniumi generációt szokták lakótárs-generációnak is hívni, mivel ebben a korosztályban a legjellemzőbb ez a lakhatási forma. Ennek oka, hogy az ingatlanárak annyira megnőttek az elmúlt években, hogy a fiatal munkavállalóknak nagyon nehéz saját lakáshoz jutni. Emellett az albérletek is annyira költségesek lettek, hogy akár egy egész havi fizetést is elvihet csak a bérleti díj.