Újabb brit csapatok próbálnak meg saját dokumentumsorozattal rajongókat toborozni. A Grimsby Town és a Huddersfield Town, látva a Welcome to Wrexham széria sikerét, bejelentette, hogy saját sorozatot forgat.

Fotó: Mi News / AFP

Bár a két angol csapatnak nincsenek hollywoodi tulajdonosai, de így is belevágnak a show-bizniszbe – írta meg a World Soccer Talks. A negyedosztályban szereplő Grimsby a Propagate International produkciós céggel szerződött le a saját sorozatához. A széria a Grimsby 2021–2022-es szezonját fogja feldolgozni, amikor a csapat a rájátszásban legyőzte a Wrexhamet, és feljutott a negyedosztályba.

Mindenki szereti azokat a történeteket, amikor az esélytelenebb végül győzelmet arat. Erre építjük fel a Grimsby Town történetét

– mondták a Propagate Inernational munkatársai, Dan Thunell és Vatalina Ramirez. Bíznak benne, hogy a sorozat sikeres lesz, és alig várják, hogy a nagyközönség elé tárhassák az All Town Aren’t Wet című sorozatot.

A Huddersfield esete már kicsit jobban hasonlít a Wrexham sztorijához. Bár a „Terrierek” tulajdonosai szintén nem hollywoodi sztárok, viszont amerikaiak. Kevin Nagle nemrég vásárolta meg a csapatot, azt kihasználva, hogy a másodosztályú klub pénzügyi nehézségekkel küzdött. Az amerikai tulajdonosnak már van egy másik csapata, a 11 évvel ezelőtt alapított Sacramento Repulic FC. A Sacramento az amerikai másodosztályban szerepel.

A Huddersfield dokumentumsorozata már megtekinthető a csapat YouTube-csatornáján. Az első rész azt meséli el, hogy Nagle miként vásárolta meg a klubot. Érdekeség, hogy a tulaj közölte: még nem látta a szériát. A széria Up the Town néven fut.

Az Up the Town az egyes részeken keresztül azt mutatja be, hogy Neil Warnock vezetőedző miként mentette meg a Terriereket a kieséstől. Az edzőt februárban nevezték ki a klub élére, amikor a Huddersfield még a kiesőzónában állt, ám a szezon végére Warnock megmentette ettől a csapatot.

A legutóbbi szezonban a Grimsby a negyedosztály 11. helyén végzett, a Huddersfield pedig a másodosztály 20. helyén kerülte el a kiesést.

A Wrexham-recept

A Wrexham sikertörténetét valószínűleg nem lesz képes leutánozni a két új széria. A walesi, nehéz anyagi helyzettel küzdő klubot 2020-ban vásárolták meg Ryan Reynolds és Rob McElhenney hollywoodi színészek. A vásárlásról és a klub első szezonjáról az új tulajdonosokkal egy profi filmes stábbal forgattak dokumentumfilmet, ez lett a Welcome to Wrexham. A széria hatalmas sikert aratott az Egyesült Államokban. A dokumentumsorozat kiválóan vegyítette a dokumentarista vonásokat a két színész humorával. Amellett, hogy részletesen bemutatták a klubot, a játékosokat és Wrexham walesi várost, számos érdekességet is beleépítettek Walesről az epizódokba. Volt olyan hétvége, amikor az ESPN+ streamingoldalon a Wrexham mérkőzése volt a legnézettebb európai focimeccs az Egyesül Államokban, illetve Wrexham városába rengeteg amerikai turista zarándokolt el azóta.

Zseniális videóval jelentkeztek Ryan Reynoldsék, Amerikába megy a Wrexham Sir Alex Ferguson is felült a Wrexham-vonatra: a hollywoodi színészpáros és a legendás menedzser közös videóban jelentette be, hogy július 25-én az Egyesült Államokban csap össze a walesi Wrexham AFC és az angol Manchester United labdarúgócsapata.

Bár a sorozat keserédes véget ért, mivel a Wrexham nem tudta kiharcolni a feljutást a negyedik osztályba, a következő idényben ez már sikerült a csapatnak. Láthatóan a két tulajdonos imádja a Wrexhammel közös munkát, Reynolds pedig számos más vállalkozásának a marketingjét kötötte össze a focicsapattal.