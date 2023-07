Meghalt Randy Meisner, a The Eagles alapító tagja. Ezt július 27-én, csütörtökön jelentették be az együttes hivatalos honlapján .

"Az Eagles sajnálattal jelenti be, hogy Randy Meisner alapítótag, basszusgitáros és énekes július 26-án Los Angelesben, 77 éves korában elhunyt a krónikus tüdőbetegség szövődményei miatt" - áll a zenekar közleményében.

A The Eagles: Randy Meisner, Timothy Schmit, Glenn Frey, Don Felder, Joe Walsh, Don Henley és Bernie Leadon Fotó: AFP

Meisner zenei karrierje Rick Nelson Stone Canyon Band együttesével kezdődött, ahol énekesként és basszusgitárosként szerepelt. Később az 1960-as években csatlakozott a country rock bandához, a Pocohoz, mint basszusgitárosuk. Később, 1971-ben megalakította az Eagles-t, az eredeti felállásban Glenn Frey, Don Henley és Bernie Leadon tagokkal.

1998-ban bekerült a Rock and Roll Hírességek Csarnokába az Eagles-szel. Meinser közreműködött az Eagles néhány legikonikusabb dalában, mint például a „Try and Love Again” és a „Take it to the Limit”.