Hetvenéves korábban rákos megbetegedésben elhunyt Paul Reubens színész, aki leginkább a Pee-wee Herman nevű karakter megformálásáról volt ismert. „Kérlek, fogadjátok el a bocsánatkérésemet, amiért nem hoztam nyilvánosságra azt, amivel az elmúlt hat év során szembesülnöm kellett” – olvasható Reubens hivatalos Instagram-oldalán. Az üzenetet a színész halála után tették közzé.

Fotó: Northfoto

Mindig is hatalmas szeretetet és tiszteletet éreztem barátaim, rajongóim és támogatóim részéről. Nagyon szerettelek benneteket, és élveztem, hogy nektek alkothattam

– olvasható a posztban.

Reubens az 1970-es években kezdte el a pályafutását, miután csatlakozott a Los Angeles-i komikus csoporthoz, a Groundlingshoz mint improvizatív komikus és színpadi színész. 1980-ban elindította a The Pee-wee Herman Show című színpadi produkciót, amelynek középpontjában egy kitalált karakter állt. Pee-wee karaktere egyre népszerűbb lett, Reubens műsora hónapig telt házakkal ment, és az HBO-n különkiadást kapott.

A Varity cikke szerint 1985-ben Tim Burtonnal dolgozott együtt a Pee Wee nagy kalandja című filmen, amelyben már filmvásznon is debütálhatott. A film kritikai és kereskedelmi sikert is aratott. Reubens három évvel később visszatért egy folytatásra is. A karakter 1986-tól 1990-ig futott a CBS hétvégi reggeli műsorában. Reubens imázsát jelentősen megtépázta egy 1991-es esett, amikor

letartóztatták maszturbálásért egy felnőtt moziban. Majd 2002-ben Los Angelesben vádak emeltek ellene 18 éven aluliakat pornográf módon ábrázoló anyagok miatt.

Reubens, aki magát egyszerűen csak gyűjtőnek nevezte, nem értett egyet a képek besorolásával. Később a gyermekpornográfia vádját 2004-ben ejtették, miután beleegyezett, hogy bűnösnek vallja magát egy enyhébb vétségben.

2016-ban a Pee Wee nagy nyaralása című filmmel tért vissza a Netflixre. A filmet jól fogadta a kritika, és utána a színészt pár sorozatba hívták is szerepelni.