Közleményt adott ki a Magyar Alvás Szövetség a nyári alvatlansággal kapcsolatban, amely most, július közepén a hőség közepette egyre több embert érint. A szövetség tapasztalatai megerősítik a nemzetközi felmérési eredményeket: az emberek alvás ideje átlagban napi húsz perccel is megrövidülhet, így összességében akár több órát is veszíthetünk az alvás időnkből.

Fotó: Shutterstock

Mindezek alapja a biológiai óránk szabályozásában kulcsfontosságú cirkadián ritmus módosulása

– írják. Nyáron ez a ciklus felborulhat, később jön az éjszaka, és korábban kezdődik a nappal, a melatonin termelés később indul be, és tovább tart a csúcspont elérése.

„Amikor végre mélyen alszunk, újra kisüt a nap, és a melatonin blokkolódik, ami miatt nem tudunk eleget pihenni. Ezt hívjuk nyári álmatlanságnak, pontosabban: alvatlanságnak. A cirkadián ritmus megzavarása nappali álmosságot, kognitív zavarokat és gyomor-bélrendszeri problémákat okozhat, amelyek mindegyike befolyásolja az alvást” – olvasható a közleményben.

Az Alvás Szövetség a probléma orvoslására tanácsokat is adott. Fontos lehet ilyenkor a hálóhely változtatás, a megszokottaktól eltérő alvási körülményekhez alkalmazkodás ugyancsak az alvásidő mennyiségének és minőségének a megváltozását erősíti.

A megfelelő hálóhely, az ágy, a matrac, az ágynemű mellett a fekete szemmaszk használata kívánatos

– hangsúlyozza G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnöke. Az elalvási és ébredési idő következetes és folyamatos megtartása, a lefekvés előtti étkezési- és folyadékbeviteli korlátozások, és mérsékelt napközbeni mozgás ajánlott.