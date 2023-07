Az idei nyáron egy új, teljesen hajmeresztő trend kezdett el kibontakozni a nagy sztárok koncertjein. Egyre több rajongó gondolja úgy, hogy egy perc hírnévért cserébe megéri fellépés közben megdobálni kedvenc előadóját. A jelenségnek legutóbb Cardi B esett áldozatául, de az énekesnő még olcsón megúszta Harry Styleshoz vagy Bebe Rexhához képest.

Cardi B szombaton Las Vegasban lépett fel a Drai’s Beachclubban. A koncert épp az énekesnő legnagyobb slágerénél, a 2017-es Bodak Yellow című számnál tartott, amikor valaki a közönségből egy itallal teli pohárral dobta meg. Az egyébként is heves vérmérsékletéről híres Cardi B nem habozott, a berepülő italra azonnal a mikrofonjával válaszolt, amit az elkövető felé dobott. Az esetről felvétel is készült, a dobálózó „rajongót” a biztonságiak vezették ki a helyszínről, a koncert pedig félbeszakadt, mivel Cardi B levonult a színpadról – számolt be a Variety.

Legutóbb a felkapott előadó, Harry Styles vált célponttá a bécsi koncertje közben. Styles július 8-án lépett fel az Ernst Happel stadionban, amikor a közönség soraiból valaki megdobta egy tárgyal. Itt nem derült ki, hogy mit vágtak hozzá az énekeshez, de annyi biztos, hogy az pont Styles szemét találta el. Néhány héttel korábban Bebe Rexha énekesnő még ennél is rosszabbul járt. New York-i koncertje közben az utolsó szám alatt egy férfi arcon dobta egy mobiltelefonnal. Bebe Rexhát lekísérték a színpadról, később a közösségi médián megosztott videóban mutatta meg, hogy felszakadt szemöldökét össze kellett varrni, illetve egy monoklit is szerzett a telefontól.

A dobálózós trend kezd egyre inkább elfajulni. Bebe Rexha előtt Kelse Ballerinit dobták meg a színpadon, Ava Maxot pedig egy férfi koncert közben pofozta fel, miután valahogy sikerült a közelébe férkőznie.

Az egyik legelborultabb eset Pink londoni koncertjén történt, akit egy férfi egy zacskóval dobott meg, amelyben az anyja hamvai voltak

– erről a Sky News írt.

A Florida Gulf Coast University professzora úgy látja, hogy a dobálós trendet a közösségi média okozza. Szerinte a jelenlegi, rendkívül gyors információterjedés korában az emberek bármit hajlandók megtenni, hogy fél percig világhírnévre tegyenek szert. Hozzátette, hogy a helyzetet rontja, hogy a közösségimédia-oldalakon elkezdenek terjedni azok a videók, amelyekben egy-egy ember megdobálja a fellépő sztárokat, és sokan mások elkezdik követni ezt a trendet. Azt is elmondta, hogy

a jelenséget nagyon nehéz lesz megfékezni, mert az elkövetők olyan hétköznapi tárgyakat használnak a dobáláshoz, amelyeket a beléptetésnél nem lehet kiszűrni. Emellett a koncerteken lévő tömeg anonimitást is biztosít az elkövetőknek, akiket így alig lehet elkapni

– David Thomas professzor szavait a Marie Claire idézte.

A Bebe Rexhát eltaláló férfit a helyszínen elfogták a biztonságiak, ellene testi sértés és zaklatás vádjával indult eljárás. A kiszivárgott rendőrségi anyagok szerint a férfi azért dobta meg az énekesnőt, mert „viccesnek találta” ezt a trendet.

A dobálózós trend nem újdonság, csak az indítékok változtak meg az évek alatt. A 70-es években többször is előfordult, hogy a közönség petárdákat dobott a színpadokra a koncerteken. Egy ilyen esetben súlyosan megsérült például a Led Zeppelin gitárosának, Jimmy Page-nek a jobb keze. 2004-ben David Bowie-t dobták meg egy nyalóka pálcikájával, amely pont a szemén találta el. Bowie-t ekkor néhány percig ápolták, majd az előadó közölte, hogy így még hosszabb koncertet fog adni, és végül további két órán keresztül folytatta a show-t.