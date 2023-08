Az Egyesült Államok levegőjét is mérgezi a Kanadában tomboló erdőtűz Kanadában már több mint 76,1 ezer négyzetkilométernyi erdő égett le, és a tűzoltók képtelenek megfékezni a lángok pusztítását. A katasztrófa miatt Québec tartomány több városa is a legszennyezettebb levegőjű települések közé került, de ez a probléma már nem csak Kanadát érinti. A szél átfújja a szennyezett levegőt az USA-ba, már Chicagóban is az egészségtelen kategóriába sorolták a levegő minőségét.