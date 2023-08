Agyonlőtt az FBI helyi idő szerint szerdán egy fegyveres férfit Utah államban, Salt Lake Citytől délre fekvő Provóban. A férfi a feltételezések szerint Joe Biden amerikai elnököt fenyegette – közölte a Szövetségi Nyomozó Iroda.

Fotó: Getty Images

Az FBI házkutatási parancsot akart végrehajtani Craig Deleeuw Robertson házában, amikor lövöldözés kezdődött. Két rendőrségi forrás szerint a férfinál fegyver volt.

Robertson hétfőn a közösségi médiában arról írt, hogy hallotta, az államba utazik Joe Biden, ezért előkotorja a szekrényből álcaruháját és leporolja a mesterlövészpuskáját.

A férfi korábban más közéleti szereplőkkel szemben is erőszakos és fenyegető posztokat tett közzé, magát pedig MAGA-trumpistának nevezte.

Szomszédai szerint a lelőtt férfi – aki közösségi profilja szerint a 74 éves volt – törékeny idős ember volt, aki bottal járt, és bár rendszeresen volt nála fegyver, nem tartották veszélyesnek.

Elképzelni nem tudom, hogy elvezetett volna Salt Lake Cityig, ott felállít egy puskát, és rálő az elnökre. Ez 100 százalékban kizárt

– mondta egy környékbeli.

A férfi ellen a korábbi fenyegető posztjai miatt indult eljárás. Tavaly szeptemberben azt írta a közösségi médiában, hogy „itt az ideje egy elnökgyilkosságnak. Előbb Joe, aztán Kamala!”. Emellett a Donald Trump korábbi elnök elleni vizsgálódó manhattani ügyészeket is fenyegette. Egyikükről azt írta, hogy megvárja a bíróság parkolójában, és hangtompítós fegyverrel „szép kis lyukat üt a homlokán”. Ezután a fiókját felfüggesztették, majd az FBI is felkereste, és Robertson közölte az ügynökökkel, hogy fenyegetései valójában csak vágyálmok, és legközelebb házkutatási parancsot is hozzanak.