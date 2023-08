A YouTube ezentúl megtiltja az „olyan tartalmat, amely károsnak vagy hatástalannak bizonyult rákkezelést hirdet”, valamint az olyan videókat is, amelyek „elbátortalanítják a nézőket a professzionális orvosi kezeléstől” – adta hírül a szervezet egészségügyi divíziójának vezetője.

A YouTube arra törekszik, hogy csak hiteles, a hatóságok által elfogadott egészségügyi tartalmakat mutasson a videomegosztó felhasználóinak.

Ide tartozik az olyan tartalom, amely nem bizonyított kezeléseket népszerűsít vagy azokat garantált gyógymódként hirdeti, illetve az olyan kezelések reklámozása, amelyeket az egészségügyi hatóságok kifejezetten károsnak ítéltek – írta Garth Graham, a YouTube Health vezetője a keddi blogbejegyzésében, amit a CNN vett észre.

A YouTube új struktúrába sorolja a félretájékoztató egészségügyi tartalmakat. Így ezentúl három kategóriát különböztetnek meg a témában: a megelőzéssel kapcsolatos, a kezeléssel kapcsolatos félretájékoztatást, valamint az olyan tartalmakat, amelyek letagadják a valóságot. Utóbbi kategóriába tartoznak például azok a videók, amelyekben vitatják bizonyos egészségügyi állapotok létezését vagy amelyekben letagadják, hogy a Covid-19 vírus halálos is lehet.

A vállalat minden, a téves egészségügyi információkra vonatkozó irányelve alá tartozó tartalom esetében megvizsgálja, hogy az magas közegészségügyi kockázattal jár-e, és hogy általában hajlamos-e a félretájékoztatásra. Ha egy videó ezek bármelyikét kimeríti, akkor a YouTube nem engedi fel a platformra. Ez történik azokkal a tartalmakkal is, amik ellentmondanak a helyi egészségügyi hatóságok vagy az Egészségügyi Világszervezet megállapításainak.

A YouTube célja, hogy a felhasználók – különösképpen a rákos betegek és szeretteik – könnyen találjanak jó minőségű tartalmat hiteles egészségügyi forrásokból. A vezető azt ígérte, hogy

a következő hetekben eltávolítják a frissített irányelvnek nem megfelelő tartalmakat,

például az olyat, ami szerint a fokhagyma gyógyítja a rákot, vagy hogy a C-vitamin jó a sugárterápia helyett. A vezető hozzátette, hogy szerencsére a rákkezelések kapcsán a helyi és globális egészségügyi hatóságok egyetértenek a biztonságos kezelésekről. A YouTube ezen kívül lejátszási listán népszerűsíti a hiteles források rákkal kapcsolatos tartalmait.

Kivételek márpedig vannak

A kellően közérdekű tartalmakat viszont megtartják, még akkor is, ha egyébként sértik az irányelveket. Például ilyen videó lehet, amit nyilvános meghallgatásról készítettek vagy amiben politikai jelölt osztja meg a gondolatait az egészségügyről. Megtartják az olyan megrendítő felvételeket is, amelyek háborús környezetben készültek vagy amik humanitárius válságról szólnak. Kivételt tehetnek személyes vallomások vagy olyan tartalmak esetében is, amelyek egy adott orvosi vizsgálat eredményeit tárgyalják.

A legfontosabbak ugyanis a tartalom megfelelő kontextusba helyezése és a közérdek.

Pont ezért előfordulhat, hogy egyes videók megtekintését lekorlátozzák bizonyos korhatár felettiek számára, vagy éppen információs panelt helyeznek el a tartalom alatt.

Graham leszögezte, hogy törekednek a megközelítésük érthetőségére és átláthatóságára azért, hogy a tartalomkészítők megértsék az irányelveket, a nézők pedig tudják, hogy megbízhatnak a YouTube-on található egészségügyi információkban.

A videómegosztó már többször frissítette az orvosi félretájékoztatásra vonatkozó irányelvét. Ezek hatására már tiltják az oltásokra és az abortuszokra vonatkozó hamis állításokat, valamint az evészavarokat népszerűsítő tartalmakat.

A szabályok betartatását illetően a cég korábban arról tájékoztatott, hogy emberi és gépi moderálást is alkalmaznak.