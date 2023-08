Billie Eilish második kislemeze is tarolt az Egyesült Királyságban, ahol a női szólóelőadók rekordot döntöttek a múlt héten. Az énekesnő új kislemeze a What Was I Made For?, amely a nagy sikerű Barbie című film zenéje lett – a Margot Robbie főszereplésével készült mozi az első olyan milliárdos bevételt hozó film lett, amelyet nő rendezett –, a másik listavezető kislemeze a James Bond filmzenéje, a No Time To Die volt, még 2020-ban.

Fotó: AFP

Az NME zenei lap cikke szerint a második helyen Dua Lipa állt egy másik Barbie-számmal, a Dance The Night című szerzeménnyel, míg Olivia Rodrigo a harmadik helyet foglalta el a Vampire című dallal, negyedik helyen Six a Bad Idea Right? című számmal, míg Taylor Swift a Cruel Summerrel és Peggy Gou az It Goes Like-kal.

Eilish debütáló albuma a When We All Fall Asleep, Where Do We Go? 2019-ben jelent meg, majd 2021-ben a Happier Than Ever követte.

Most a harmadikon dolgozik, és még novemberben megerősítette, hogy testvérével – aki egyben a munkatársa is –, Finneasszal a közelmúltban „elkezdték az albumkészítés folyamatát”.

Az idei Sziget húzóneve 21 éves Billie Eilish volt, az előadót világszerte rengetegen imádják, és ezt tökéletesen bizonyítja, hogy az Instagram-oldalán már 110 millió követője van.

Az előadó a friss becslések szerint évi 75 millió dollárt tehet zsebre, miközben a nettó vagyonát 141 millió dollárra becsülik.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy egy Billie Eilish-koncertért szerintük alsó hangon 999 999–1 499 000 dollár közötti összeget kell fizetni (350 millió–530 millió forint), de arról is beszámoltunk, hogy

Billie Eilish betoppant egy budapesti boltba a szüleivel, és másfél órán át válogatott,

a fiatal előadó parfümöket vásárolt, az azonban nem derült ki, hogy pontosan mit és mennyiért vett.