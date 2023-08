„Csodálatos ez a nap!” – mondta Karácsony Gergely az immár a gyalogosok által is használható Lánchíd sokadik átadásán

Hatalmas munka volt és nehéz műszaki feladat a Lánchíd felújítása – mondta Csohány András, az A-Híd Zrt. vezérigazgatója a pénteki átadóünnepségen, majd felsorolta a felújítás lépéseit és elemeit a híd szerkezeti munkáitól kezdve a műemlékvédelmen keresztül az úttest, illetve a járda kiépítéséig.

Fotó: Shutterstock

Korábban, a költségkereten belül adták át a Lánchidat

„A határidő előtt és a költségkereten belül sikerült lebonyolítani a Lánchíd felújítását” – mondta Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója. Hozzátette, hogy a felújítás kezdete után 18 hónappal a BKK buszai, a taxik és a motorosok, valamint a kerékpárosok már használhatták a hidat, most pedig a gyalogosok előtt is megnyílik a főváros egyik jelképe. Walter Katalin kiemelte, hogy a BKK járataival a Lánchídon átkelve a hétköznapi utazók számára sokkal gyorsabbá válhat a városi közlekedés, még a legnagyobb csúcsforgalmakban is.

Csodálatos ez a nap, hiszen a Lánchíd nemcsak egy híd, hanem a főváros egyik szimbóluma

– mondta Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely. Szerinte ez az építmény az összetartozás és összefogás szimbóluma, hiszen először kötötte össze Pestet és Budát. Kiemelte, a híd nemcsak a főváros összefogásának, hanem az egész ország összetartásának a jelképe.

Hangsúlyozta azt is, hogy a Lánchíd nemcsak a budapestieké, hanem az egész országé, éppen ezért várják a kormány hozzájárulását is a fenntartásához.

Megjegyezte azt is, hogy örülne, ha az átadás mentes lenne a politikai csatározásoktól.

Forgalmi szerepéről elmondta, hogy a budapesti lakosok döntése értelmében az autók számára nem nyílik meg a híd, ami szerinte egy haladóbb fővárosi élet felé tett lépésnek számít.

Karácsony Gergely azt is elmondta, hogy meglátása szerint a híd felújítása során jól gazdálkodtak az adófizetők pénzével.

A beszédek végeztével a hidat hivatalosan is megnyitották. A jelenlévők Karácsony Gergely vezetésével elsőként sétálhattak át a Lánchídon.

Nem először adták át

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy 2022 decemberében már átadták a Lánchidat, és még át is adják jó párszor. A városvezetés tavaly úgy fogalmazott, hogy a Széchenyi lánchíd teljes korszerűsítése 80 százalékos készültséget ért el, és kijelentette, hogy a gyalogosok 2023 nyár végén kaphatják vissza a Lánchidat.

Budapest városvezetése korábban azt állította, hogy kedvezőbb feltételekkel újulhat meg a Lánchíd, mivel a korábbinál – ez az ajánlat még a Tarlós István vezette városháza felhívására érkezett be – 8,5 milliárd forinttal alacsonyabb ajánlatot tettek a kivitelezésére, ami bruttó 26,8 milliárd forintból készülhet el. Tény, hogy a felújítás tendereztetésének előző eljárásában bruttó 35,3 milliárd forint volt a legalacsonyabb ár,