A videójáték-ipart is fenekestül felforgatja a generatív mesterséges intelligencia A mesterséges intelligencia (MI) korábban is létezett a videójáték-iparban, de a generatív MI rengeteg változást hoz: párbeszédeket, modelleket és más játékelemeket lehet generálni pár kattintással. Sőt, a nem játékos karakterek (NPC) is sokkal élethűbben viselkedhetnek, a beprogramozott válaszok helyett interaktívabb és egyedi párbeszédeket folytathatnak a játékossal, a chatbotokhoz hasonlóan. A technológia segítségével olcsóbban és gyorsabban készíthetők a játékok a jövőben.