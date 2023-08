Megnéztünk néhány világszerte ismert sztárt, hogy milyen autót vezetnek. Találtunk olcsó és drága, kicsi és nagy, környezetromboló és környezetkímélő járműveket a hírességek garázsában.

Tom Cruise a luxusautók szerelmese.

Fotó: AFP

Tom Cruise

Tom Cruise, a Mission Impossible sztárja nagyon szereti az autókat. A sorozat harmadik részének 2006-os premierjén Cruise egészen a vörös szőnyegig gurult egy Bugatti Veyronnal, ami mintegy 1,3 millió dollárjába kerülhetett. Cruise állítólag rajong a filmjeiből ismert autókért, köztük a Porsche 911-ért, a Jack Reacher-féle Chevy-Chevelle SS-ért, a Mission Imposible-ben szereplő Ford Mustang Saleen S281-ért, valamint egy Buick Roadmasterért, ami utóbbit az Esőember című filmben vezetett.

Keanu Reeves

Keanu Reeves a Mátrix-filmekből és a John Wick sorozatból lehet ismerős. A színésznek csak egy autója van: egy fekete, 2015-ös Porsche Carrera 911 4S, ami 190 ezer dollárt ér. Reeves egyszer elismerte, hogy az autóhoz „kötelék” fűzi. A sztár elmondta, hogy – különösen a kézi sebességváltónak és a napfénytetőnek köszönhetően –, a modell egyedi vezetési élményt ad. Az autót gyorsnak és hatékonynak jellemezte, ami nem csoda, tekintve, hogy a jármű csúcssebessége meghaladja a 300 kilométer/órát.

Greta Thunberg

Greta Thunberg svéd klímaaktivista már számos országban és rendezvényen is felhívta a figyelmet a környezetterhelés éghajlatváltozásra gyakorolt negatív hatásaira. Thunberg 2018-ban, 15 évesen vált ismertté, amikor iskolaidőben egyedül tüntetett stockholmi svéd parlament előtt. Egy évvel később már egymillióan tüntettek vele.

Azóta felszólalt az Egyesült Nemzetek Klímaügyi Csúcstalálkozóján, idén pedig részt vett a Világgazdasági Fórumon. Nem meglepő, hogy az aktivista autója is a zöld szemléletét tükrözi. – bár piros színű. A zéró károsanyag-kibocsátású elektromos Nissan Leaf autóját 2020-ban gyártották és megközelítőleg 35 800 dollárt ér.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez nem csak színésznői és énekesi karrierjéről, hanem Ben Affleck színésszel való kapcsolatáról is híres. A pár tavaly egy autós Las Vegas-i kápolnában fogadott egymásnak örök (?) hűséget, majd 61 millió dollárért vásárolt egy luxusvillát. Lopez több mint huszonöt éve nem vezetett autót, amikor korábbi baseball-szupersztár vőlegénye,

Ilyen egy Porsche 911 - kékben.

Fotó: Shutterstock

Alex Rodriguez, az ötvenedik születésnapjára vett neki egy élénk piros 911 Carrera GTS Porschét. A sztár persze nagyon örült a 2018-as gyártásúú, 146 ezer dollárt érő ajándéknak. Ez a modell egyébként közkedvelt a hírességek között, ilyet vezet Miley Cyrus, Tom Cruise, Ellen DeGeneres és Gwen Stefani is.

Lewis Hamilton

A Ferrari köztudottan megválogatja, hogy kinek engedi meg vezetni az autóit. Lewis Hamilton pedig egyike a szerencséseknek, vagyis vagyonosnak, ugyanis a Forma-1-es Mercedes-AMG pilótája 45 millió dollár birtokosa. A Los Angelesben élő Hamilton LaFerrari kupéját 2016-ban gyártották és 5 millió dollárt ér. A pilóta később a LaFerrari újabb modelljére, az Apertára váltott.

Matt Damon

Matt Damon inkább az elektromos autókban, pontosabban a Teslában hisz. A színész 2015-ben vásárolt egy Tesla Roadstert, amelynek a becsült értéke most 81 ezer dollár. Az autót nemrég feltuningoltatta. Úgy tudni, hogy a még vezetni tanuló mostohalányát is a kormánykerék mögé engedte. Damont egyébként korábban látták egy Toyota Sequoia kisteherautó volánjánál is.

Bill Gates

Bill Gates is egy környezetbarát Tesla mellett tette le a voksát, mégpedig az X csúcsmodellre. A környezetbarát autót 2016-ban gyártották és 80 ezer dollárba kerülhetett. Gates a márkáról tavaly úgy vélekedett, hogy az túl drága a piacnak. A milliárdos szerint a Teslának leáldozott, vagy legalábbis nagy versenyben kell helyt állnia, mivel a riválisok folyamatosan zárkóznak hozzá.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a világ egyik legeredményesebb és legjobban kereső futballistája, éves jövedelme tavaly meghaladta a 136 millió dollárt. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a focista rajong az autókért, nem csodálkozhatunk, hogy igazi luxusautó-gyűjteménnyel rendelkezik.

Ronaldo 2008-ban még egy Bentley Continental GT Speedet vezetett, amellyel akár 335 kilométer/órás sebességgel is száguldhatott. Az autót már eladta. A kollekciót 2019-ben egy 903 ezer dollárt érő McLaren Sennával bővítette, ami úgy tűnik, az egyik kedvencévé vált. Ronaldo a modell megjelenését türelmetlenül várta, s amint eljött a pillanat, azonnal vásárolt is egyet.

A gyorsaság itt pedig nagyon is számított, mivel az Ayrton Senna elhunyt Forma 1-es világbajnok tiszteletére alkotott modellből mindössze 500 darabot készítettek.

Cristiano Ronaldo Bentley-e mintegy 200 ezer dollárba került.

Fotó: Northfoto

Dwayne Johnson

Dwayne Johnson, akit Sziklának is neveznek, nem lacafacázik, már nem is autóval, hanem kisteherautóval jár. A 2019-es Hennessey VelociRaptor V8 modell közel 350 ezer dollárjába került. A motorháztetője alatt egy Coyote v8-as 750 lóerős motor muzsikál. Ezen kívül a volt pankrátor több egzotikus autó büszke tulajdonosa.

Jay-Z

Jay-Z a világ legvagyonosabb hip-hop elődója. Nem meglepő, hogy az énekes a világ egyik legritkább luxusjárműve tulajdonosa. A 2008-as Maybach Exelero autója bő 8 millió dollárt ér. Az investing.com értesülése szerint Jay-Z a járművet használtan vette a Birdman néven ismert rappertől. A sztár a 700 lóerős motorral csaknem 350 kilométer/órával repeszthet – elvileg.