Nemrég került a nyilvánosságra, hogy hat év után válik férjétől Tóth Gabi énekesnő. A hírt elsőként Krausz Gábor séf jelentette be a közösségi oldalán, majd maga az énekesnő is megerősítette. Tóth Gabi márciusban, a Csalad.hu oldalon vezetett blogjában jelentette be, hogy hosszú tervezés után férjével közösen megvették életük első otthonát, ezért felmerülhet a kérdés ezzel kapcsolatban, hogy mi lesz a házaspár közös lakáshitelével?

Fotó: Tóth Gabi/Facebook

Most kiderült, hogy a tulajdoni lap szerint a szentendrei családi otthon teljes egészében Tóth Gabi tulajdona, ahogyan a rajta lévő, közel 75 millió forintos hitel is.

A Blikk megszólaltatott egy a volt párhoz közeli forrást, aki szerint a tévés séf érhető módon ninc sjó lelkiállapotban.

„Sokkal rosszabbul van, amióta látja, hogy Gabi számára nem állt meg az élet. Főleg az bántja, hogy a felesége a jelek szerint máris továbblépett, új kedvesével járja az országot, sőt, már külföldre is elutaztak. Pedig nemrégiben még közös nyaralást terveztek” – fogalmazott a lapnak a névtelen forrás.

Kevesen tudják, de a válás a banki ügyekre is hatással van. Miközben például egy vagyonmegosztásnál és gyermekelhelyezésnél a bíróság dönthet, addig hiteleknél már a bankot is be kell vonni.

Hiába csak az egyik fél a szerződő, a házastárs is automatikusan adóstárssá válik a hitelben, és a teljes tartozás is behajtható rajta. Emiatt rendkívül fontos, hogy a válást mindenképp jelezni kell a bank felé. Ezután lehet többféle megoldási lehetőség közül választani, de az együttműködés elengedhetetlen.