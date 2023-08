Kellemetlen helyzetbe került európai turnéja során egy ismert amerikai alternatív rockzenekar. A The Killers kénytelen volt bocsánatot kérni, miután grúziai koncertje során a közönséget több dologgal is sikerült feldühíteniük – számolt be róla a Reuters.

Fotó: Christian Bertrand

A banda már azzal kiverte a biztosítékot a jelenlévők körében, hogy orosz dobost vitt a színpadra. Bár a zenekarnak régóta szokása, hogy meghív vendégzenészeket dobolni, ezúttal azonban rosszul sült el a dolog, hiszen Oroszország és Georgia között régóta komoly konfliktus van, a helyzetet a 2022-ben kitört orosz–ukrán háború miatt a hazájukból déli szomszédjukhoz menekülő oroszok beáramlása tovább súlyosbított.

A Grammy-díjra hétszer jelölt együttes kedden a Fekete-tenger partján található Batumi üdülőhelyen lépett fel turnéja során. Az orosz dobos megjelenése mellett az is nagy felháborodást okozott a közönség részéről, hogy testvéreiknek nevezték őket.

Kedves grúziaiak, soha nem állt szándékunkban senkit sem megbántani! Elismerjük, hogy egy olyan megjegyzés, amely azt sugallja, hogy a The Killers összes rajongója testvérek, valóban félreérthető

– írta a koncert után Facebook-oldalán a zenekar.

Ezt a kijelentést Brandon Flowers, a frontembere tette, amikor a közönséghez szólt, mert meg akarta nyugtatni a kedélyeket az orosz dobos megjelenése miatti felháborodásuk után.

Úgy tekintek rátok, mint a fivéreimre és a nővéreimre

– szólt a közönséghez Flowers, ami csak fokozta a füttykoncertet. A közösségi médiában közzétett videókon jól látszik, hogy a nézők nemcsak kifütyülik a bandát, hanem sok ember el is hagyta a helyszínt.

A 2001-ben Las Vegasban alapított zenekar több millió albumot adott el, számos dala a slágerlisták élére került.