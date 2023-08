A Prigozsin azért utazhatott Afrikába, hogy afrikai érdekeltségeivel tárgyaljon, amikor lelőtték a repülőgépét. A héten ezt a cikkünket olvasták legtöbben. Az Institut of the study of War jelentésében az áll, hogy

a Kreml át akarja venni a Wagner-csoporttól az afrikai bázisokat és érdekeltségeket,

ennek érdekében pedig egy 20 ezer fős sereggel váltották volna ki a zsoldosokat a kontinensen. Az ISW forrásai szerint Prigozsint felháborította, hogy Moszkva ki akarja túrni Afrikából és mindent megtett, hogy ezeket a terveket megakadályozza. Feltehetően azért utazott váratlanul vissza Oroszországba, hogy az tegyen valamit az afrikai hatalomátvétel ellen.

A zsoldoscsapat vezetőjének magángépe 12 másik emberrel a fedélzetén zuhant le

Fotó: AP

Levegőhöz engedik a sofőröket a benzinkutak

Friss információink is érdekelték az olvasókat az üzemanyag heti árváltozásáról. Egyelőre örülhetnek az autósok, a benzinár nem változott a nagykereskedelmi árak stagnálnak. Ez mindenképpen pozitívnak tekinthető, hiszen az elmúlt hetekben szinte kivétel nélkül jelentősen emelkedett az üzemanyagár.

Fellélegezhettek az autósok, nem drágult a benzin a hét közepén

Fotó: Móricz Sabján Simon/Világgazdaság (archív)

Tóth Gabi sokmilliós hitelt vett fel házukra

Nemrég került a nyilvánosságra, hogy hat év után válik férjétől Tóth Gabi énekesnő. A hírt elsőként Krausz Gábor séf jelentette be a közösségi oldalán, majd maga az énekesnő is megerősítette. Tóth Gabi márciusban, a Csalad.hu oldalon vezetett blogjában jelentette be, hogy hosszú tervezés után férjével közösen megvették életük első otthonát, ezért felmerülhet a kérdés ezzel kapcsolatban, hogy mi lesz a házaspár közös lakáshitelével. Kiderült, a tulajdoni lap alapján a szentendrei családi házuk Tóth Gabi nevén van.

A szentendrei családi ház a tulajdonlap szerint az énekesnőé

Fotó: Molnár Péter / Hajdú-Bihari Napló

A NAV tudja, mennyi pénz van Revolut-számlánkon

A Revolut-számlákra is rálát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – ezzel a címmel adott ki közleményt az adóhatóság. Ebben figyelmeztettek, hogy aki önként és felszólítás után sem fizeti meg köztartozását, az számíthat arra, hogy a bankszámlájára inkasszó kerül. A NAV megjegyezte, hogy az adózók nagy többségét mindez nem fenyegeti, hiszen „Magyarországon fölényben vannak a tisztességes, jogkövető állampolgárok”.

Mások viszont abban bíznak, hogy külföldön vezetett számláik mentesek a hatósági eljárás alól, ami egy tévhit

– fogalmazott a NAV. Ennek kapcsán hangsúlyozták: a Magyarországon egyre népszerűbb, virtuális pénztárcát kínáló Revolut bankszámlára elhelyezett vagyonról is van információjuk. Felidéztek egy esetet, amikor a NAV inkasszót kért egy magyar állampolgár Revolut bankszámlájára a litván adóhatóságnál jelentős köztartozása miatt.

A NAV inkasszózni is tudja a Revolute-számlákat

Fotó: Shutterstock

Megtalálhatták Prigozsin holttestét

Megtalálták és azonosították Prigozsin és Utkin holttestét. Prigozsin a Wagner magánhadsereg tulajdonosa és vezetője, Utkin pedig az egyik alapítója és a csoport második embere. Ugyanakkor arra is figyelni kell, hogy az az orosz híradások ellentmondásosak. Az egyik, a lezuhant repülőgépnél tartózkodó tisztviselőre hivatkozva megjelent olyan beszámoló is, amely a holtestek beazonosítását kitalációnak nevezte. Azt ez a forrás is elismeri, hogy a Wagner-vezérkar a gépen volt, de szerinte beazonosításról még nem lehet szó az idő rövidsége miatt.