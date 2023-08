Az egyszerűbb randevúzás érdekében a Tinder mesterséges intelligenciával tervezi felszerelni az alkalmazását. A társkereső applikációba olyan MI kerülne, ami segítene kiválasztani azt a képet a felhasználónak, amin a legjobban néz ki.

Fotó: Shutterstock

A jövőben a mesterséges intelligencia döntheti el, hogy hogyan nézünk ki a legjobban. Legalábbis a Tinder társkereső applikáción ez lesz a helyzet, ha a fejlesztők élesítik az erre fejlesztett MI-t. A mesterséges intelligencia átnézi a felhasználó fotóit és kiválogatja azokat, amiken az illető a legjobban mutat, hogy ezzel növelje az esélyt a randevúzásra. Az MI a felhasználó telefonján nézné át a fényképeket, ahonnan 5 fotót választ ki a profilhoz.

A Tinder tulajdonosának, a Match Groupnak a vezérigazgatója, Bernard Kim szerint az MI így segíteni fog az embereknek a párkeresés okozta stressz mérséklésében, illetve magabiztosságot kölcsönözhet a szerelemre vágyóknak.

Valóban úgy gondolom, hogy a mesterséges intelligencia segíthet felhasználóinknak abban, hogy hatékonyabban jobb profilokat építsenek, amelyek valóban megmutatják személyiségüket

– vázolta a tervet Kim egy befektetőkkel és elemzőkkel folytatott beszélgetésen. Hozzátette, hogy a Match Group számos más MI fejlesztést is végez, annak érdekében, hogy kevesebb legyen a kínos helyzet ismerkedés közben és mindenki minél hamarabb megtalálhassa a szerelmet.

A cég jelentése szerint a Tindernek jelenleg több mint 75 millió felhasználója van.

A tervek szerint olyan MI-t is a programba akarnak építeni, ami megírja a felhasználók helyett a bemutatkozó szövegüket is. Ennek szükségességét azzal magyarázták, hogy egy felmérés szerint a felhasználóik harmada már most is a mesterséges intelligenciával készítteti el a bio-ját.

Bár a Tindernél hisznek a mesterséges intelligenciában, az Inner Circle társkereső alkalmazás kommunikációs vezetője, Crystal Cansdale más állásponton van. Szerinte az, hogy egyre többen az MI-vel készítenek társkereső profilt azt jelenti, hogy az emberek belefáradnak az ismerkedésbe, vagy kiégnek a sorozatos kudarcoktól. Szerinte az MI rászabadítása ezekre a programokra a csalók malmára hajtják majd a vizet, akik hamis profilok mögül verik át a kétségbeesett embereket.

Már most is vannak olyan társkereső alkalmazások, amik aktívan használják az MI-t. A Teaser AI vívmánya lehetővé teszi, hogy csevegni lehessen egy másik felhasználó MI-verziójával, hogy így eldönthessük, hogy akarunk-e vele élesben ismerkedni. A Blush rendszere arra használja az MI-t, hogy a felhasználók egy chatbottal gyakorolhassák a flörtölést, mielőtt egy valós személlyel kezdenének beszélgetni.

Egy kutatás az MI további veszélyeire hívta fel a figyelmet. Az Inner Circle felmérése szerint a férfi társkeresők 52 százaléka arra használja a mesterséges intelligenciát, hogy kisebb energiabefektetéssel minél több partnerrel tudjon kapcsolatot fenntartani egy időben.