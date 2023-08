Hat év után válik férjétől Tóth Gabi. A hírt elsőként Krausz Gábor jelentette be a közösségi oldalán, majd maga az énekesnő is megerősítette. Mint írták: továbbra is közösen nevelik majd kislányukat, szeretetben, békében. Bár a szakítás okairól azóta számos találgatás látott napvilágot, ez valójában csak rájuk tartozik. Felmerülhet ugyanakkor a kérdés ezzel kapcsolatban, hogy mi lesz a házaspár közös lakáshitelével?

Tóth Gabi és Krausz Gábor hat év után válnak, fél éve vettek közös házat

Fotó: Tumbász Hédi / Nemzeti Sport

Tóth Gabi ugyanis márciusban, a csalad.hu oldalon vezetett blogjában jelentette be, hogy hosszú tervezés után férjével közösen megvették életük első otthonát.

Már nem bérlemény, nem másnak fizetek, hanem a banknak, de legalább ez már a miénk lesz. Mi alakítjuk, rendezgetjük, bár még inkább abban a fázisban van, hogy atomjaira bontjuk, hogy azután újra összerakhassuk

– írta az énekesnő, aki arról is őszintén vallott, hogyan küzdött a banki ügyintézőkkel.

Mi lesz a lakáshitellel válás esetén?

Bár kevesen tudják, de a válás a banki ügyekre is hatással van. Miközben például egy vagyonmegosztásnál és gyermekelhelyezésnél a bíróság dönthet, addig hiteleknél már a bankot is be kell vonni. Hiába csak az egyik fél a szerződő, a házastárs is automatikusan adóstárssá válik a hitelben és a teljes tartozás is behajtható rajta. A bankmonitor.hu korábbi cikkében kiemelte: emiatt rendkívül fontos, hogy a válást mindenképp jelezni kell a bank felé. Ezután lehet többféle megoldási lehetőség közül választani, de az együttműködés elengedhetetlen.

Az egyik ilyen megoldás, hogy végtörlesztik a hitelt a válás kimondása előtt. Ez jelen helyzetben valószínűleg nem megoldható, hiszen egy mindössze néhány hónapos kölcsönről van szó, azaz a végtörlesztésre valószínűleg nincs fedezet. A másik út, hogy az egyik fél vállalja, a válás után csak ő marad a hitelben – és így az ingatlanban is – és a jövőben a törlesztőt is ő fizeti. Ehhez viszont a másik fél aláírása is szükséges, és ez egyben új hitelbírálatot is jelent, a bank csak akkor bólint rá, ha a maradó adós egyedül is képes törleszteni az igazolt jövedelme alapján. Igaz, probléma esetén új adóstársat is be lehet vonni. A harmadik lehetőség pedig, hogy mindketten a hitelben maradnak és együtt fizetik a törlesztőket. Ugyanakkor fennállhat a veszély ilyenkor, hogy ha az egyik fél mégsem fizet, akkor a másikon hajtják be az adósságot.

A csok-hitelnél még nagyobb problémát okozhat a szakítás

Bár az énekesnő arra nem tért ki, hogy férjével vettek-e fel csok-ot és csok-hitelt a házvásárláskor, ha igen, akkor még komplikáltabb lehet a válás. A csok igénybevételével együtt ugyanis az állam az adott ingatlanra jelzálogjogot és elidegenítési tilalmat jegyez be 10 évre. Azaz ez idő alatt az ingatlant nem lehet értékesíteni, ha mégis megtörténik, akkor a támogatást vissza kell fizetni az államnak. Ugyanakkor itt is lehet olyan opció, amelyet a pénzintézetnél lehet jelezni, hogy nem adják el a lakást és csak az egyik fél marad benne a közös gyermekkel. Ez esetben a másik fél tovább már nem lesz támogatott személy és tulajdonjogát átruházza a csok-ot tovább vivő, gyermeket nevelő félre.