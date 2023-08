Csaknem ötezer egyéni játékos és 350 csapat nevezett a K&H Magyar Nemzeti E-sport Bajnokság ötödik, 2022–2023-as idényében. A tíz hónapig tartó versenysorozatba 9 játékban zajlanak a küzdelmek. A bajnokság most a félidejénél tart.

Fotó: Jonathan Nackstrand / AFP

A K&H Magyar Nemzeti E-sport Bajnokság idei kiírása a leghosszabb ideig futó állandó versenysorozat Magyarországon. A 2022–2023-as évadban kilenc játékban lehetett nevezni:

a SIM Ligába (4),

a FIFA-ba (2),

a Rocket League-be,

a Rainbow Six Siege-be és

a League of Legendsbe.

A mostani kiírás legnépszerűbb versenye a SIM Liga, amelyre több mint négyezer ezer játékos jelentkezett.

Az idei E-sport Bajnokság összdíjazása 12 millió forint.

Az elmúlt öt évben a hazai e-sport hatalmas fejlődésen ment keresztül. A nemzeti bajnokság mellett a válogatottunk a nemzetközi versenyeken is megméretteti magát, és azt se felejtsük el, hogy a szurkolótábor is egyre népesebb. A felnőtt bajnoki, egyetemi és válogatott e-küzdelmek élő online közvetítéseinek ugyanis ez évben eddig összesen 670 ezer nézője volt – árulta el Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H kommunikációs vezetője.

Biró Balázs, a Magyar E-sport Szövetség elnöke elmondta, hogy a nemzetközi e-sport világbajnokság szempontjából is kiemelten fontosak a hazai bajnokságok, mivel több játékban, közöttük a Counter-Strike: Global Offensive csapat gerincét azok a játékosok adják, akik a bajnokság során kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.

Az idei versenysorozat különlegessége, hogy a FIFA, a Rainbow Six Siege és a Counter-Strike: Global Offensive játékoknál bevezettük az úgynevezett Challengers, vagyis a 2. osztályt. Így a K&H MNEB nemcsak a legjobb hazai játékosoknak biztosít versenylehetőséget, hanem a feltörekvő játékosok is kipróbálhatják magukat egy szervezett torna keretében

– foglalta össze Biró.

A K&H MNEB jelenlegi szezonjának egyik kiemelkedő csapata a Rocket League-játékban az e-sport válogatottba is tartozó Budapest Five, amely már most bebiztosította harmadik bajnoki címét, mivel csupán egyetlen szettet veszített a teljes szezon alatt. A FIFA-bajnokságban a Domination versenyzője, Sero veretlenül áll az élen a ligában.

A K&H Magyar Nemzeti E-sport Bajnokság mérkőzései az Esport1tv Twitch csatornáin követhetők.