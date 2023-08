Az új hurrikán egyelőre nem éri el a tavalyi erősségét, de már így is tetemes károkat okozott az Egyesült Államoknak. Szerda hajnalban egy életveszélyes vihar manifesztálódott Florida Big Bend régiója felett. Az égzengés egy – a Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) által felállított 5 fokú skálán – 4-es kategóriájú hurrikánná alakult. Végül az időközben Idalia nevet kapó hurikán 2-es kategóriájúként érte el Florida partjait, majd hamar tovább erősödött 3-as szintűre – számolt be az AP.

Fotó: Yamil Lage

A hurrikán Big Bend ritkábban lakott területén érte el a szárazföldet, később viszont elérte a sűrűbben lakott területeket is, így több mint 200 ezren maradtak elektromos áram nélkül.

Az Idalia számtalan fát kidöntött, az utakat eltorlaszolta törmelékkel, és Tampa városának központi utcái víz alá kerültek. A veszélyhelyzet miatt több oktatási intézmény, köztük a gainesville-i Floridai Egyetem is beszüntette a tanítást.

A Nemzeti Hurrikánközpont legutóbbi jelentése szerint az Idalia legerősebb szélsebessége 175 kilométer per óra Észak-Florida felett, és a legnagyobb állandó sebessége 67 kilométer per óra. Georgia déli részére is csak minimálisan csökkent az erőssége, az itt mért legerősebb szélmozgás 165, még az állandó sebesség 63 kilométer per óra volt. Eddig ez a legfrisseb adat. Az előrejelzések szerint az Idalia át fog haladni Georgia államon, majd folytatja útját Dél- és Észak-Karolina partvidékein.

A Nemzeti Hurrikánközpont 5 fokú sákálája szerint a 3-es erősségű hurrikán már masszív károkat tud okozni egy jól megerősített családi házban: képes letépni a tetőket, betörni ajtókat és ablakokat. A 4-es erősségű már a házak belső falaiban is kárt okozhat, és a természeti károk miatt akár több hétre is lakhatatlanná teheti az érintett területet. Ezek alapján reméljük, hogy a hurrikán nem éri el újra a 4-es erősséget.