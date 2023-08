A Szigeten – amely Magyarország legnagyobb fesztiválrendezvénye – a bérletek 33 százalékkal drágultak egy év alatt. A napijegyek esetében, naptól függően 10–26 százalék közötti áremelkedést láthatunk 2022-höz képest.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

„A hazai és a régiós fesztiválok esetében is igaz, hogy minél korábban vásárolunk egy eseményre jegyet vagy bérletet, annál jobb árat foghatunk ki” – szögezte le Nagy Fruzsina, a Plázs Siófok kommunikációs vezetője. A pandémia óta viszont úgy tapasztalja,

bár több ezer forintot spórolhatnának egy early vagy super early bird jeggyel, az emberek jelentős része már nem tervez igazán előre, még akkor sem, ha a pénztárcája bánja.

Sőt, ha egy szabadtéri helyszínen rendezendő koncertről van szó, ahol még az időjárás is bekavarhat, ott aztán tényleg az utolsó pillanatra hagyják a jegyvásárlást, kivéve a hazánkban ritkán fellépő sztárok esetében.

A Siófoki Nagystrand központja, a Plázs Siófok 9000 fő befogadására alkalmas koncerthelyszín, ahol éjszaka akár öt kisszínpadjuk is működhet egyszerre. Az estéket általában egy nagykoncerttel indítják, majd 22-23 órától következnek az after partyk, tehát akár több rendezvényt is kipörgetnek egymás után.

„Az étel-ital kínálat és a mosdók minősége és mennyisége is fontos a vendégek számára, nyilván a fellépő személye mellett – folytatta Nagya Fruzsina.

Nálunk nagyon gyorsan elkelnek a VIP-jegyek,

ez azt jelenti, hogy egy elkülönített, balatoni panorámás teraszról, akár ülőjeggyel, egy asztal mellől élvezhetik a vendégek a koncertet. Itt külön bár és külön mosdók vehetők igénybe. Úgy tapasztaljuk, hogy a magyarok számára fontos az ilyen típusú kényelem, kifejezetten nagy az igény ezekre a tolongásmentes helyekre.”

Nagy Fruzsina szerint

a szezon a nehezebb gazdasági helyzet ellenére jól fut.

Csütörtöktől szerveznek eseményeket minden héten, a hétvégék csúcson üzemelnek.

A közönségünk tagjai jellemzően egy hétvégére vagy estére jönnek le a Balatonhoz, akkor viszont szívesen buliznak, költenek, elengedik magukat, nem spórolnak a kiadásokkal.

A Plázs Siófoknál az árazást is alapos kutatás előzi meg minden évben, a hazai zenei fesztiválok jegyárait szokták figyelni, de főként azokat, amelyek a magyar zenekarokra fókuszálnak, ilyenek a Strand, az EFOTT vagy a Campus, illetve a fellépők egyéb helyszíneken tartott önálló koncertjeit, például a Budapest Parkban. Az étel-ital áraikat pedig a balatoni vendéglátóhelyek és a budapesti klubok áraihoz mérten alakítják. Úgy vélik, hogy a külföldi fesztiválokkal összehasonlítani felesleges, mert azokat nem a magyar pénztárcához szabják.

Ahogy a Sziget főszervezője, Kádár Tamás korábban a Világgazdaságnak elmondta, az áraikat ők is a budapesti belváros szórakozóhelyeihez igazítják. Ez azt jelenti, hogy a terveik szerint a vendégeiknek annyiba kerül egy éjszakát végigbulizni a Szigeten, mintha egy belvárosi klubbot választanának. A Sziget-napijegy árait pedig úgy kalkulálják, hogy ne legyen magasabb egy budapesti arénás koncert áránál.

Nézzük a környező országok fesztiválkínálatát!

Electric Castle.

Fotó: Shutterstock

Hol?

Romániában.

Mi ez, és mennyiért?

Az erdélyi Electric Castle a Sziget Fesztivál méreteivel vetekszik, és mivel az eseményt júliusban rendezik, itt már csak a 2024-es árak elérhetők. Jövőre a super early bird jegyek már el is keltek, de az ötnapos bérletet 200 helyett 89 és 95 euróért még lehet venni.

Kikkel adják el az eseményt?

Például a The Chemical Brothers, Iggy Pop, George Ezra, a Pendulum, a Young Lean és a Nothing But Thieves lépett fel idén.

Pohoda.

Fotó: Shutterstock

Hol?

Szlovákiában.

Mi ez, és mennyiért?

A Pohoda egy olyan nagyszabású esemény, ahol július első felében egy hatalmas pusztaság közepén a klasszikus (irodalom, tánc, színház) műfajok találkoznak változatos zenei kínálattal, indie-, punk- és elektronikus előadókkal. A trencséni egykori szovjet katonai reptéren megrendezett fesztiválon 119 euróért lehetett idén háromnapos bérletet vásárolni, ez 2024-ben 129 euró lesz.

Kikkel adják el az eseményt?

A brit Wet Leg és a Hazey, illetve a svéd Viagra Boys érkezett húzónévként.

Exit.

Fotó: Shutterstock

Hol?

Szerbiában.

Mi ez, és mennyiért?

Újvidéken, a Péterváradi erődben huszonhárom éve rendezik meg Európa egyik, ha nem a legolcsóbb mainstream zenei fesztiválját, jövőre július 11. és 14. között. Az EXIT déli szomszédainknál 1000 fellépővel és 40 színpaddal várja a látogatókat. 2024-re már most vehetünk négynapos bérletet 30 500 forintért, de ha öten összeállnak, akkor egy bérlet csak 24 500 forintba kerül.

Kikkel adják el az eseményt?

A The Prodigy, a Skrillex, a Camelphat, a Hot Since 82, Indira Paganotto és a Viagra Boys lépett fel.

Ultra.

Fotó: Shutterstock

Hol?

Horvátországban.

Mi ez, és mennyiért?

Az Ultra Records és az Ultra Music Festival közös, Miamiból induló fesztiválsorozatának európai állomása idén a horvát tengerpart, egészen pontosan Split és az Ultra Europe néven futó esemény volt, július elején. A Park Mladezi stadionban rendezett háromnapos fesztivál az elektronikus zene ünnepe, így leginkább a Balaton Sounddal tudjuk összehasonlítani. A háromnapos bérletek ára 199, 229, 369 és akár 389 euróig is felkúszhatott.

Kikkel adják el az eseményt?

Az Ultra az EDM-szcéna legnagyobb produkcióit hozza Európába, a világ legjobb DJ-i lépnek fel, a színpadképnél pedig nem spórolnak a pirotechnikával – tűzijáték és füst minden mennyiségben várható.

Frequency.

Fotó: AFP

Hol?

Ausztriában.

Mi ez, és mennyiért?

A Budapesttől autóval vagy vonattal három óra alatt elérhető St. Pölten városában rendezik meg minden augusztusban a Frequency Fesztivált. A háromnapos eseményre a legolcsóbb háromnapos bérlet 229 euró, ezek 95 százalékát a cikk írásának időpontjában már eladták.

Kikkel adják el az eseményt?

2023-ban színpadra lép itt a Sziget Fesztiválra is érkező Imagine Dragons, de a Kraftklub, Armin van Buuren, az Alligatoah, Brennan Heart, Lil Tjay és Tom Odell is.