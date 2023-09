A Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) lefizetett hat kutatót, hogy elutasítsák azt az elméletet, miszerint a koronavírus-járványt laboratóriumi szivárgás okozta – jelentette ki egy meg nem vezetett, magas rangú CIA-ügynök a pandémia eredetét vizsgáló kongresszusi bizottságban.

A Egyesült Államokban whistleblowernek hívják a cégek és az állami szervek titkait kiszivárogtató informátorokat.

Fotó: Gettyimages

A legismertebb amerikai hírszerző ügynökség saját, héttagú csoportot állított fel, hogy vizsgálja a járvány eredetét. Az informátor szerint hétből csak egy kutató támogatta azt a teóriát, hogy a vírus állatról terjedt emberre. Hatan viszont amellett érveltek, hogy laboratóriumi szivárgás okozta a pandémiát, ők azonban jelentős pénzügyi ösztönzést kaptak, vagyis lefizették az érintetteket – írja a Science.

A megvesztegetett elemzők ezután megváltoztatták álláspontjukat és már ők is a zoonózis elméletét pártolták. A SARS-CoV-2 eredetét vizsgáló bizottság republikánus elnöke, Brad Wenstrup szeptember 26-ig adott határidőt a CIA-nak, hogy dokumentumokat és adatokat nyújtsanak be a testületnek. Wenstrup többek között a Covid Discovery Team tagjainak fizetésére és bónuszaira kíváncsi. Andrew Makridist – a világjárvány idején ő töltötte be CIA főigazgatói posztját – pedig arra kérte, hogy szeptember 26-ig önkéntes meghallgatás keretében tegyen vallomást.

Az ügynökség tagadta a vádakat. A lapnak a zoonózis eredetét alátámasztó tanulmányok társszerzői, Kristian Andersen és Robert Garry egyszerűen baromságnak nevezte az informátor állítását. A járvány eredete régóta vita tárgya, a tudományos nyomozás még mindig tart, a kutatók és hírszerzők is megosztottak a témában. Az FBI és az amerikai energiaügyi minisztérium például a laborszivárgás mellett érvelnek. A kérdés az Egyesült Államok és Kína között is feszültséget okoz, Peking mindig hevesen reagált a laborszökevény elméletre.