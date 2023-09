A reklámpiacra is betört a mesterséges intelligencia A világ legnagyobb hirdetői közül egyre többen kísérleteznek a generatív mesterséges intelligenciákkal a költségek csökkentése és a termelékenység növelése érdekében, s bár az így készült reklámok szinte ingyen vannak, a technológia még mindig bizonytalan jogi és etikai lábakon áll. A technológia a kisvállalkozásoknak is segíthet, mivel a könnyű kezelhetőség, az alacsony költségek és az elérhetőség lehetővé teszi, hogy a termékeiket, szolgáltatásaikat a közösségi médiában és más platformokon is népszerűsíteni tudják.