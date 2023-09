A bérelhető elektromos rollerek betiltásáról döntöttek Párizsban. A francia fővárosból azt követően száműzik a közösségi használatra kihelyezett eszközöket, hogy egyre több súlyos, esetenként halálos baleset is történt a rollerek miatt.

Fotó: AFP

Áprilisban szavaztak Párizsban az elektromos rollerek sorsáról. A szavazatok 90 százaléka támogatta, hogy a bérelhető elektromos rollerek tűnjenek el a főváros utcáiról – írta meg a BBC. Ehhez hozztartozik, hogy a szavazásra jogosultaknak csak kevesebb mint 8 százaléka jelent meg.

Párizs az első főváros, ahol betiltották ezeket a rollereket, mindössze öt évvel a bevezetésük után.

A párizsi népszavazás azonban nem biztos, hogy azért alakult így, mert a franciák valóban utálnák az elektromos rollereket. A BBC azt írta, hogy a rendkívül alacsony részvételen belül jellemzően az idősebb, nyugdíjas korosztály ment el szavazni az e-rollerek sorsáról. Azok a fiatalok, akik aktívan használják az eszközöket, távol maradtak a szavazóhelyiségektől.

Ízekre szedték a hazai bringa- és rollermegosztó rendszereket Idén nyár elején a Tudatos Vásárlók Egyesülete budapesti elektromosroller- és biciklimegosztó rendszereket tesztelt. A vizsgálat gyakorlati részét és az értékelést két amerikai egyetemista végezte a Georgia Tech (Atlanta, GA) Leadership for Social Good study abroad kurzus keretében.

Az éjszaka folyamán az összes rollert összegyűjtötték és eltüntették Párizs utcáiról.

Természetesen a döntés a magántulajdonban lévő eszközöket nem érinti.

Az e-rollerekkel nemcsak Párizsban, hanem globálisan is rengeteg a probléma. A bérelhető eszközök ellepték a városokat. A legtöbb ilyen roller akár 30 kilométer per órás sebességig is képes felgyorsulni, a KRESZ nem vonatkozik rá, ráadásul egész fiatal gyerekek is könnyedén használhatják őket. Párizsban, ahogy számos más városban is, egyre több volt a baleset a rollerek miatt.

A rollerekkel sokan felváltva használták a járdát és az autóutakat, voltak, akik a forgalommal szemben haladtak, a járdán pedig gázolások is történtek, amikor egy gyalogos véletlenül belépett a száguldó gépek elé. Ezenfelül a használaton kívüli rollereket az emberek mindenhol otthagyták, sokszor járhatatlanná téve a járdákat.

2021-ben volt az első feljegyzett haláleset Párizsban az e-rollerek miatt.

Egy olasz nőt elütött egy elektromos roller, amelyet két utas használt szabálytalanul. A nő elesett, és beverte a fejét a járdaszegélybe, majd életét vesztette. A rollerek üzemeltetői ekkor azzal érveltek, hogy a nagy városokban a többi közlekedési jármű sokkal több balesetet okoz.

A három legnagyobb elektromosroller-szolgáltató a közösségi médiában igyekezett felrázni a fiatalokat, hogy vegyenek részt a népszavazáson. A szavazás napjára még a rollereket is ingyenessé tették, hogy ezzel is ösztönözzék a voksolást. A terv nem vált be, mivel a nyugdíjasok siettek az urnákhoz tönkretenni a rollerüzleteket, viszont a fiatalok távol maradtak.