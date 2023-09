Visszatért a Földre a Nemzetközi Űrállomás (ISS) négy űrhajósa, az őket szállító SpaceX-kapszula hétfőn landolt a floridai Jacksonville partjainál.

A SpaceX űrkapszulája sikeresen visszahozta a Nemzetközi Űrállomásról a négy űrhajóst.

Fotó: AFP

Az amerikai Stephen Bowen és Woody Hoburg, az egyesült arab emírségekbeli Szultán an-Nejádi és az orosz Andrej Fegyajev 186 napot töltött az űrállomáson.

Hoburg, Fegyajev és Nejádi először járt az űrben, Bowennek viszont ez már a negyedik útja volt.

Missziója során a csapat többek között technikai teszteket végzett, illetve

az emberi sejtek űrbéli körülmények közötti növekedését vizsgálta,

valamint az égés mikrogravitációs környezetben történő folyamatát tanulmányozta.

Szeptemberben várhatóan leváltják az ISS három másik – két orosz és egy amerikai – űrhajósát is, akik már egy egész éve tartózkodnak az ISS-en.

Az Elon Musk milliárdos befektető által húsz éve alapított SpaceX az amerikai űrkutatási hivatallal (NASA) kötött szerződés alapján biztosítja a Falcon–9 rakétát és a Crew Dragon kapszulát, míg a NASA a felbocsátáshoz szükséges létesítményekkel járul hozzá az űrbeli küldetésekhez. A repülést és a landolást is a SpaceX központjából irányítják Los Angelesben.

Az elmúlt hetekben több áttörés is történt a az űrkutatás terén, ezek többségét pedig India szolgáltatta. Az indiai űrkutatási hivatal elsőként küldött holdjárót az égitest déli pólusára. Ez hatalmas eredmény, hiszen a kutatók szerint a Hold ezen részén nagy mennyiségben lehet vizet találni.

Ha sikerülne vízre lelni a Hold felszínén, az forradalmasítaná az űrkutatást, hiszen helyben előállítható üzemanyagot jelentene a jövőbeni expedícióknak.

A vízjég emellett azt is lehetővé tenné, hogy az emberiség bázist hozzon létre a Holdon, ami állandó kutatás, később bányászást tenne lehetővé. A Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója a Trend FM-nek adott interjújában elmondta, hogy az emberiség mindig is harcolt az erőforrásokért a Földön, így feltételezhető, hogy ez az űrben is hasonlóképpen történhet. Kiss László szerint, ha India valóban elérhető és nagy mennyiségű vízre talál a Holdon, az nemcsak űrversenyt, hanem űrháborút is kirobbanthat.

Indiában komolyan veszik az űrkutatást, hiszen nem elégednek meg a Hold meghódításával. A világ legnépesebb országa messzebbre tekint, egészen a Napig. Szombaton útjára indult egy Nap-expedíció. Az Aditya-L1 űrszonda másfél millió kilométert utazik a Földről, ahol Nap körüli pályára áll, majd galaxisunk központja körül keringve küld adatokat a Földre.