A legolvasottabb eheti cikkeink most főként a belföldi történéséeket érintették, legyen szó Debrecen ugrásszerű fejlődéséről vagy épp a Ryanair budapesti járatairól, de az orosz-ukrán háború most sem maradhatott ki és Cristiano Ronaldo autói is népszerűnek bizonyultak

Magyarországnak hamarosan két fővárosa lesz

Kelet-Közép-Európa vezető városává, valamint Magyarország második központjává válhat Debrecen a következő években. Szijjártó Péter szerint a város körüli beruházásokból a debreceniek, illetve az egész ország rengeteget profitálhat majd.

Fotó: Molnár Péter

A jelenleg zajló és a jövőben induló beruházásokkal Debrecen második központtá nőheti ki magát Magyarországon. A BMW-gyár építése, az EVE Power kínai akkumulátorgyártó vállalat érkezése, valamint a vasúti infrastruktúra-fejlesztések hatására a város Kelet-Európa egyik legnagyobb ipari intermodális terminálja lehet, valamint a magyar gazdasági fejlődés egyik motorja.

Óriási gyár települ Magyarországra – de ezúttal nem akkumulátorokról van szó

Egy nagy nemzetközi multi épít hatalmas üzemet hazánkban. A szerződéseket már alá is írták, sőt, már most lehet tudni, hogy bővíteni is fognak majd.

Világmulti épít gyárat Makón – erről Lázár János beszélt a helyi Rádió7-nek adott szerdai interjújában. A beruházó nevét az építési és közlekedési miniszter nem árulta el, de azt mondta, hogy a fejlesztésre vonatkozó szerződéseket már aláírták.

A tárcavezető azért további részleteket is közölt a projektről. Például, hogy Szijjártó Péternek és Orbán Viktornak sikerült tető alá hozni a megállapodást, ezért egy nagy nemzetközi élelmiszeripari csomagoló vállalat épít gyárat Makón.

Lengyelország elkezdte kiadni Ukrajnának a hadköteles férfiakat

A lengyelek kiadják a 2022. február 24. óta Ukrajnát illegálisan elhagyó, hadköteles korú férfiakat az ukrán hatóságoknak – írja a Rzeczpospolita napilap.

Fotó: AFP

A lap értesülései szerint emellett az Ukrajnával kötött megállapodás alapján Lengyelország már kiadta az ország azon állampolgárait, akik illegális migránsok Európába csempészésében vesznek részt.

A lengyel határőrség adatai szerint 2022. február 24. után mintegy 2,87 millió 18 és 60 év közötti ukrán lépett be az országba.

Két budapesti útvonalát is megszünteti novembertől a Ryanair

Bezárja két, a téli időszakra meghirdetett budapesti útvonalát a Ryanair. Az intézkedés egy brit és egy svéd úti célt érint.

Fotó: Shutterstock

Az egyik East Midlands, a másik Göteborg, ráadásul a svéd városba egy éve még a két légitársaság is repült, most azonban a Wizz Air után a Ryanair is megszüntette járatát, tehát sok év után először nem marad közvetlen járat Magyarországról Göteborgba.

Határtalan luxus: Cristiano Ronaldo autóit csodálja a világ

A portugál szupersztár rajong a kocsikért, egyedi gyűjteményének értékét a szakértők már megsaccolni sem tudják. Az amerikai Slash Gear által összeállított listán tíz olyan elképesztő jármű szerepel, amelyről egy átlagember talán még álmodozni sem mer. CR7 valószínűleg nem áll itt le, tovább gyarapítja a kollekcióját, miután a szaúdi al-Nasszr játékosaként idén újabb 200 millió eurós, vagyis jelenlegi árfolyamon 76,97 milliárd forintos alapfizetést tesz zsebre. Ebből pedig bőven futja a hobbijára.